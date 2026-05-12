國台辦要求台媒揭台獨分裂行徑 學者批：政治任務

中國國台辦副主任吳璽。（圖擷取自國台辦官網）

第7屆「兩岸媒體人峰會」今日在北京舉行，國民黨副主席張榮恭、台灣特定媒體出席與會。中國國台辦副主任吳璽致詞表示，兩岸媒體應攜手揭露「台獨」分裂行徑，守護台海和平，為民族復興貢獻力量。學者痛批，中國建立一套可進入台灣社會內部的中國敘事傳播鏈，吳璽要求兩岸媒體社會共識塑造者、民族情感傳遞者，甚至要揭露台獨與外部勢力危害，這已不是媒體角色，而是政治任務。

吳璽在論壇開幕式上聲稱，本屆峰會以AI時代兩岸媒體的選擇與合作為主題，展開交流研討，對推動兩岸媒體適應人工智慧時代的到來，彙聚支持兩岸關係和平發展的民意，具有重要的意義。

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吳璽指出，鄭習會時中共總書記習近平的重要講話，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。兩岸媒體人要順應歷史大勢，把握民意方向，堅定信心決心，忠實履行時代風雲記錄者，社會共識塑造者，民族情感傳遞者的光榮使命。

國台辦要求兩岸媒體堅持一中原則、九二共識

吳璽更喊話，兩岸媒體應本著對歷史負責、對民族負責的態度，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一」大業。兩岸媒體人要「傳播兩岸正確訊息，用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性，引導兩岸同胞致力於維護台海和平穩定，堅守中華民族共同家園」。

國民黨副主席張榮恭致詞則說，反對台獨才能避戰，九二共識才能謀和，只要做到這兩點，就能達到避戰謀和，台海也才會有太平。

學者示警 中共在建立進入台灣內部的中國敘事傳播鏈

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國舉辦「兩岸媒體人峰會」，真正追求的從來不是新聞專業交流，而是建立一套可進入台灣社會內部的中國敘事傳播鏈。

洪浦釗分析，單靠中國官方媒體對台宣傳，台灣社會未必相信。但如果由台灣媒體人、評論者，甚至台灣媒體平台來轉述中國敘事，效果就完全不同。這也是為什麼中國長期經營兩岸媒體交流。中國真正想影響的不是媒體本身，而是台灣社會的認知環境。

洪浦釗指出，中國媒體本身並不存在真正意義上的新聞自由，媒體長期被納入黨國治理體系。因此，這場峰會如果只是單純新聞交流，其實沒有太大意義。

洪浦釗強調，真正值得注意的是，吳璽這次要求媒體成為社會共識塑造者、民族情感傳遞者，甚至要揭露台獨與外部勢力危害，這已經不是媒體角色，而是政治任務。中國現在期待的是透過台灣媒體與在地話語，把中國的政治敘事重新包裝成「和平敘事」。

洪浦釗進一步說，問題在於，中國現在對和平的定義，本身帶有強烈政治前提。中國所謂的和平，是建立在反對台獨、反對外部勢力介入，以及接受兩岸同屬一個中國框架之下。中國真正想建立的是一套接受中國政治框架，才有和平的敘事邏輯。

洪浦釗提及，這次峰會另一個重要訊號，是AI與數位平台已經成為兩岸媒體工作的核心議題。這代表中國現在關注的，不只是傳統媒體，而是未來的演算法、短影音、內容推薦與數位傳播。未來真正決定輿論影響力的，不只是新聞台與報紙，而是誰能主導資訊流動與內容分發。

洪浦釗強調，這場峰會值得警覺的是，中國正持續建立一套可進入台灣社會內部的敘事傳播系統。對中國而言，最有效的對台操作，從來不是自己對台宣傳，而是讓認同中國的人，在台灣社會內部替中國發聲。

他示警，尤其當AI與數位平台開始加入這套操作後，中國現在真正想主導的，已不只是媒體版面，而是台灣社會未來如何理解兩岸、理解中國，甚至理解戰爭與和平。

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