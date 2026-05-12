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    首頁 > 政治

    北一女區桂芝違教育行政中立？卓揆促溝通 教育部稱地方政府應處理

    2026/05/12 13:47 記者林曉雲／台北報導
    北一女區桂芝有無違反教育行政中立？教育部說明，依法是台北市教育局權責，北市府應依法處理。（記者林曉雲攝）

    北一女區桂芝有無違反教育行政中立？教育部說明，依法是台北市教育局權責，北市府應依法處理。（記者林曉雲攝）

    北一女教師區桂芝受訪反對美軍購，聲稱「承認是中國人，和平就來了，一毛錢軍費也不用花」，行政院長卓榮泰今（12）日在立法院答詢表示，若教師言論與國家政策有大幅不同或產生嚴重挑戰，教育部應與學校及教師進行必要溝通，民主社會絕不應存在政治力量灌輸校園。教育部回應說明，高級中等以下學校教師（北一女教師）是否違反教育行政中立，涉及個案事實認定及相關調查程序，依地方制度法規定，屬地方主管機關（台北市政府教育局）權責事項，地方政府（台北市政府）應依法處理。

    教育部強調，已多次重申，教育行政中立為核心原則，並請學校督導教師執行教學及行政職務時恪遵法令、嚴守專業分際，地方政府應加強宣導並督導學校，落實教師應遵守「教師法」第32條第1項第6款所定義務，嚴守職分、發揚師道與專業精神，避免不當政治宣傳，維護校園專業與教育行政中立。

    教育部表示，我國是民主社會，尊重多元意見與言論自由，但民主的可貴，也建立在對事實、制度運作及國家安全風險的理解之上，教師作為教育工作者，不只是知識傳授者，更肩負培養學生民主素養與公民思辨能力的重要責任，因此社會對教師的專業表現與公共言論，自然也有更高期待。

    教育部強調，教育工作者之公共發言，亦應建立在對民主制度、社會責任及教育專業之基本理解上，本於專業、謹守分際，教育部已多次重申，教育行政中立為核心原則，並請學校督導教師執行教學及行政職務時恪遵法令、嚴守專業分際。

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