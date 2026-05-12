稱入法只是第一步 鄭麗文：台灣護病比是我們最大羞恥

「中國國民黨115年度全國績優護理人員表揚大會」，國民黨主席鄭麗文（右）獻花給護理師。（記者陳逸寬攝）

今天是512國際護師節，國民黨主席鄭麗文出席「中國國民黨115年度全國績優護理人員表揚大會」，頒贈表揚狀予績優護理人員。鄭麗文指稱，「在台灣的護病比，真的是我們最大的一個羞恥」，在國民黨立委蘇清泉等人長期努力下，三班護病比終於順利入法，但這只是第一步，未來還需要更完善的制度保障。

鄭麗文批評，立法院推動福國利民法案時，民進黨仍常以各種理由拖延，但「在蘇清泉等立委努力下，三班護病比修法終於在藍白共同合作下順利通過」，護理工作的問題不是一年、兩年，而是長年累積的結構性困境，「為什麼年輕人不敢念護校、不敢念護理專業？很簡單，因為太辛苦，因為付出沒有得到合理的回報跟保障」。

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鄭麗文說，護理人員從來沒有要求超過自己付出的待遇，但社會不能將她們的犧牲與奉獻視為理所當然，也不能只用輕飄飄的一句「你們好偉大」就結束。沒有護理人員，就不可能有台灣這麼優秀的醫療體系，「既然如此，就應該拿出實質、合理的待遇才對。」

鄭麗文表示，護理人員照顧病患時，從不會詢問對方是哪一個政黨、支持哪一個政治立場，不會因政治立場而有差別待遇。她質疑，為什麼到了國會討論醫護人員待遇時，卻要把政黨算計放進去，讓真正該保障護理人員的法案一再被拖延，「這對護理人員太不公平，重點是太不尊重了。」

鄭麗文說，今天不是護理人員要來拜託高高在上的政府或政黨，而是政府與政黨本來就應該做早該做的事。

她強調，「是這個社會虧欠了偉大的護理人員，而不是護理人員犧牲奉獻之後，還要來拜託。」護理人員在醫院中還可能面對無理取鬧、甚至暴力相向等各種風險，社會更應該回到真正懂得感恩、尊重專業的價值。

「真的不是一朵海芋可以比得上各位的美麗。」鄭麗文強調，這次三班護病比修法通過，只是第一步，未來還需要更完善的制度，才能提供病患真正良好的醫護環境。她說，只有讓醫護人員沒有後顧之憂，才能真正提升整體醫護水準，也才能讓年輕世代願意投入護理行列。她再度向所有護理人員深深一鞠躬，表達最高敬意與感謝，並強調國民黨會繼續努力，做護理人員最堅定的後盾。

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