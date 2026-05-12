柯文哲嘆石崇良「到賴政府當官變這樣」 網諷：疫情時你忙著收錢......

柯文哲今發文批評石崇良：「你以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？」不過柯文哲的貼文也引來部分網友嘲諷。（資料照）

立法院院會8日闖關《醫療法》修正草案，將三班護病比正式入法，不過衛福部長石崇良稱要設置2年緩衝期，被質疑是「政策跳票」，對此石則回應「怕跳票就再投給賴清德」。前民眾黨主席柯文哲今發文直言：「你以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？」不過柯文哲的貼文也引來部分網友嘲諷。

柯文哲回憶，他在新冠疫情期間曾發出「退職醫護召集令」，因為當時第一線護理人力吃緊，政府再不號召有熱忱的護理師歸隊，台灣的防疫量能將會崩潰，時至今日，在那麼多第一線護理師崩潰之前，其實政府早就該想辦法解決。

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柯文哲提到，賴清德兩年前開出「上任兩年內三班護病比入法」的支票，結果拖到上週才在民眾黨的努力下三讀通過，後續石崇良竟自行決定再延後兩年。柯直言：「視法律為無物已經是賴政府一貫作風，覆議、釋憲、大罷免、不副署、不公布、不執行、不發布（或者說延遲發布），整個政府一副『賴皮』的樣子已經夠氣人了。石崇良竟然還耍嘴皮說若擔心兩年後跳票，那就再投給賴清德一次。你以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了賴政府當官會變成這樣？」

柯文哲表示：「卓榮泰解決護理人力不足的方法是把護理師國考難度降低，很難想像民進黨大官腦袋是裝什麼東西？賴清德政府到底是怎麼了？我要再說一次，沒有健康的護理人員，就沒有健康的醫療體系。護理師如果撐不住，整個醫療體系都會出問題，急診塞爆、病房關床、手術延宕，受害的永遠是人民。講幹話、拍馬屁，不只是治理失能，而是價值錯亂，整個政府趨於瘋狂。」

柯文哲的貼文底下有許多支持者留言表示贊同，不過也有部分網友留言諷刺：「病歷表丟到醫護臉上的人」、「不管3小都賴給祥德就對了～」、「還敢提疫情期間的事情啊......當時最大的風險就是你欸......」、「進去翻病例，左右醫護人員？」、「可是疫情的時候，你忙著在收錢ㄟ」、「阿北是醫界的逃兵，不要再亂了。」、「你又不收支票，你只收現金。」、「你不是都領現金的嗎？」

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