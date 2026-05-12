黃金十年嘉義夢！縣長翁章梁施政報告 要讓未來嘉義走向國際

嘉義縣長翁章梁在議會定期會以「黃金十年嘉義夢」為主軸進行施政報告。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁今在議會定期會以「黃金十年嘉義夢」為主軸進行施政報告，條列近幾年半導體、無人機蓬勃發展及智慧農業成果豐碩等，強調嘉義縣透過精準的轉型戰略，不僅要讓在地子弟「回得來」家鄉就業，更要讓未來的嘉義走向國際，成為「世界的嘉義」。

翁章梁指出，為期13天的台灣燈會結合數位互動及國際展覽元素，呈現在地文化與國際化並行的多元面貌，吸引超過1360萬人次參觀，創造316億元觀光產值，更成為展示嘉義行政效率、團隊用心與城市轉型的國際舞台。

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翁章梁表示，台積電先進封裝廠是嘉義科技產業關鍵，第一廠已裝機，第二廠年底裝機，明年投入量產；嘉科二期環評審查完成，將引進AI、異質封裝、量子科技產業，預計2031年完工，創造3100億元產值，一、二期總就業人數達9200人。

翁章梁說，中央核定無人載具產業發展統籌型計畫，投入442億元推動產業聚落，推動亞創一、二館空間改造計畫；國家中山科學研究院打造生產製造基地，推動民雄航太園區，東側院區預計9月啟用，西側園區也即將動土。

翁章梁指出，嘉義縣發展「以農為本」智慧農業，截至去年底已投入1億元輔導361個農業案場，提供50%設備補助，讓農產量提升35%，成本降低28%，並以「嘉義優鮮」帶動品牌布局，帶領農產業者進軍日本、新加坡市場走進國際。

翁章梁說，科技產業帶來旺盛商機，已引進華泰Outlet商場，基地面積近10萬平方公尺，投資金額約50億元，第一期預計2028年底開幕，初期可提供600個就業機會。

翁章梁強調，雖然嘉義的光走得比較慢，但相信只要方向對、腳步穩、農業的根、科技工業的起飛及文化的積累，每一份努力都會成為照亮嘉義的力量。

嘉義縣長翁章梁在議會定期會做口頭施政報告。（記者蔡宗勳攝）

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