川普擬與習近平談對台軍購 外交部：川普以具體行動落實美方一貫政策

「川習會」將至，美國總統川普11日證實，將與中國國家主席習近平在會中討論（discussion）對台軍售議題。對此，外交部發言人蕭光偉今（12）日表示，持續密切關注美中互動，並與美方保持密切良好溝通。（記者黃靖媗攝）

「川習會」將至，美國總統川普11日證實，將與中國國家主席習近平在會中討論（discussion）對台軍售議題。對此，外交部發言人蕭光偉今（12）日表示，持續密切關注美中互動，並與美方保持密切良好溝通，並指出，川普已以具體行動落實美方長期、一貫政策，包括先前宣布的110億美元軍售案。

根據美國前總統雷根1982年頒布的6項保證，美國不會就對台軍售議題與北京「事先諮商」（consult）。川普此番發言引起大眾憂心，恐有違對台6項保證。

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蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，外交部會持續密切關注美中互動情形，並與美方保持密切良好的溝通，事實上，從川普政府上任以來，已持續重申對台支持，川普也以具體行動落實美國長期且一貫的政策，包括先前美方所宣布的對台灣110億美元軍售案。

蕭光偉指出，中國不斷升高對台灣及周邊安全的威脅；面對民主國家對於台海和平穩定的支持，中方也持續反對美國對台軍售，並在各項美中雙邊會談中，持續表達這種不合理且站不住腳的立場，企圖混淆及顛倒是非。

蕭光偉強調，台灣作為防衛第一島鏈的最重要樞紐，且是推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，相信只有堅持持續強化自我防衛能力，才能夠守護得來不易的和平與繁榮。另外，從台灣的角度來看，我們也會持續與美方強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同維護台海的和平穩定，也希望能夠向世界展現出，台灣堅定守護國家以及維護現狀的決心跟立場。

針對美中「川習會」，蕭光偉說，美中高層互動對全球經貿、科技、軍事、安全等，都會有相關。外交部會持續關注美中領導人互動對全球地緣政治、經濟情勢的影響，也會與美方保持良好溝通，確保台美關係穩定深化，以及保障台灣利益。

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