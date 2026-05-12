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    首頁 > 政治

    藍白砍預算卡死無人機產業 林俊憲：若有心支持就根本不會砍

    2026/05/12 12:46 即時新聞／綜合報導
    林俊憲今表示，國民黨看產業跳腳，才改口說要把無人機編入一般預算，直言：「說穿了，只是嘴巴支持無人機，真的有心，根本不會砍預算。」（資料照）

    林俊憲今表示，國民黨看產業跳腳，才改口說要把無人機編入一般預算，直言：「說穿了，只是嘴巴支持無人機，真的有心，根本不會砍預算。」（資料照）

    立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。民進黨立委林俊憲今表示，拜國民黨所賜，昨天無人機產業股票大跌，產業哀鴻遍野，並直言：「說穿了，只是嘴巴支持無人機，真的有心，根本不會砍預算。」

    林俊憲今（12日）在臉書發文指出，國民黨將軍購條例預算從1.25兆砍到7800億，他之前說過，「頭盔、防彈背心、武器」缺一不可，砍掉預算就是會犧牲無人機產業的委製、商購。

    林俊憲提到，從無人機產業的分佈縣市來看，新北市52家、台北市43家、桃園市33家、新竹市21家、台中市40家，全部都在藍營執政縣市。林俊憲說：「眼看產業跳腳，國民黨才急急忙忙改口說，他們一直都支持無人機，只是想編在一般預算內。」

    林俊憲強調，過去行政院講過無數次軍購要用特別條例的原因，是因為一次需要1.25兆才能買齊所有裝備，今年度的國家總預算編列2.8兆，有公共建設、社會福利、治水經費等等支出，連國防一般預算也已經編列近7000億。

    林俊憲質疑：「若是硬將短少的4700億塞進一般預算，請問國民黨要砍掉哪裡的經費？說穿了，只是嘴巴支持無人機，真的有心，根本不會砍預算。想騙大家？少來了。」

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