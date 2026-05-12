石崇良喊「怕跳票就再投賴清德」挨批 林沛祥：政策不是政治籌碼

國民黨團書記長林沛祥。（記者羅國嘉攝）

立法院院會8日通過《醫療法》修正草案，將三班護病比入法，不過，衛福部長石崇良稱要設置2年緩衝期，預計2028年5月1日才會實施，被質疑跳票，石崇良11日卻說「怕跳票就再投給總統賴清德」，引發議論。對此，立法院國民黨團書記長林沛祥認為，「這是政策，不是政治籌碼」，不應作為「你要選給誰」的勒索工具，若該法不能全面一次性推動，但至少應先從重症、醫學中心，以及對病人有高度風險的科別優先推行。

立法院國民黨團今天上午開記者會，書記長林沛祥、立委牛煦庭、徐巧芯出席，會後媒體針對三班護病比時事提問，林沛祥指出，三班護病比入法不能全面一次性推動，但至少應先從重症、醫學中心，以及對病人有高度風險的科別優先推行，這樣才能先把病人安全顧好，同時也能作為示範，觀察這些壓力最大的科別，是否能第一時間有效減輕工作量與壓力。

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林沛祥表示，目前推動三班護病比入法，最主要的原因不只是護理師真的非常辛苦，更直接的是，過重的工作負擔已經對病人安全造成很大疑慮。他提及，現在一名護理師要照顧13名病人，若最後照護不周、病人家屬提告醫療疏失，卻要由護理師背鍋，「這太不人道，也太不合邏輯了。」石崇良的發言讓他想到有媒體人形容這是「官癌」。

林沛祥說，過去的石崇良並不是這樣的人，而是專業取向、能夠有條有理把事情講清楚的人，許多醫界朋友原本也認為石崇良上任後情況應該會更好，沒想到上任不到幾個月，「馬上變了一個樣子」，讓他感到非常遺憾。

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