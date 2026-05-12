助攻AI產業！美懷俄明州長會見賴總統：碳捕捉、SMR合作充足供能

總統賴清德今接見美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）訪問團。（總統府提供）

總統賴清德今接見美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）訪問團時表示，期待未來持續發揮雙方產業優勢，深化合作，攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈，為台美關係及全球繁榮發展做出更多貢獻。戈登說，透過碳捕捉、SMR等技術合作，可提供充足能源支撐AI產業發展，也期盼供應天然氣等能源協助台灣經濟發展。

賴清德盼攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈

賴清德指出，戈登州長上任以來，大力支持懷俄明州與台灣的交流，雙邊在農業、教育建立良好合作關係，近年也在經貿、能源及科技等領域，拓展新的合作契機。此行懷俄明大學分別與國立中央大學、國家原子能研究院以及工業技術研究院簽署科研備忘錄及合作意向書，深化雙方在前瞻科技、碳捕捉利用與封存的合作，攜手帶動淨零轉型與科技創新。

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賴清德表示，當前面對供應鏈重組以及AI時代所帶來的挑戰，能源安全與產業韌性已是全球關注的重要課題，懷俄明州具有關鍵礦物、低碳科技，正是台灣推動轉型過程中不可或缺的重要夥伴，期待未來持續發揮雙方產業優勢以深化合作，攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈。

賴清德提到，去年台灣已成為美國第四大貿易夥伴，感謝懷俄明州議會從2023年開始連續4年通過友台決議，支持台灣的國際參與，並支持台美洽簽「雙邊貿易協定」。

賴清德說，今年台美已完成「對等貿易協定」及「投資備忘錄」談判和簽署，並舉行「經濟繁榮夥伴對話」會議、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，希望接下來能透過雙方簽署避免雙重課稅協定，繼續擴大經貿合作，共創雙贏。

談及簽署之科研備忘錄及合作意向書，戈登指出，透過碳捕捉、利用與封存技術，和小型模組化核反應爐（SMR）等相關技術合作，可提供充足能源支撐人工智慧與AI產業發展，這是當前必須積極面對的重要課題，期盼未來亦能供應天然氣及其他能源資源，協助台灣經濟發展，並透過雙邊合作，共同在美國建設關鍵基礎設施。

戈登州長表示，作為朋友，台灣與懷俄明州擁有許多相似之處，雙方人民皆具有企業家精神又勤奮努力，並重視中小企業發展，這也是他們高度重視與台灣經濟合作關係的原因。最後，戈登州長表示，很高興有機會與朋友相聚，並看見未來美好的合作願景，期盼雙方持續攜手合作，共創更多成果。

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