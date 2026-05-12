台灣無法參加WHA 跨黨派立委力挺前進日內瓦

世台聯合基金會與多位朝野立委12日召開「2026 STUF WHA全球論壇」行前記者會，眾人並在會前大合影。（記者塗建榮攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，台灣未收到邀請函，今年再度無法參加。世台聯合基金會與朝野立委今日共同召開「2026 STUF WHA全球論壇」行前記者會，強調「民間國際結盟、台灣影響世衛」，並表達台灣不會缺席，將前往瑞士日內瓦舉辦論壇，讓世界看見台灣的醫療公衛實力。

世台聯合基金會將在WHA周邊舉辦論壇

世台聯合基金會執行長陳啟耕在WHA行前記者會表示，世台聯合基金會是少數有台灣背景的國際NGO非政府組織，基金會要幫助台灣把台灣元素帶入國際組織或會議，譬如聯合國或世界衛生組織等，要讓世界看見台灣的好。

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陳啟耕指出，今年很高興和外交部及許多單位合作，結合世界知名NGO和講者們將去日內瓦參與論壇，也感謝台灣民主社會對國際議題相當重視，多年來都有跨黨派代表和我們一起支持台灣前進日內瓦舉辦相關活動，讓海外台灣人呈現我們的團結。

針對中國官方態度明確，台灣團體在日內瓦的行動可能遭到中共打壓？陳啟耕受訪時說，我們要有心理準備，既然要做這件事就必須有毅力完成，相關預備要準備好，不管如何都會努力做好我們該做的事。

陳啟耕提及，如果有碰到阻礙的話，我們會用最好的態度，或許對岸不希望我們去參加會議或活動，但台灣確實在世界上有能力幫助他們，希望用這樣的善意幫助到大家。

民進黨立委郭昱晴表示，她將代表民進黨團參加活動，這也是呼應賴總統所提「健康台灣」、「民主台灣」，包括醫療韌性、長照以及與國際合作，這些都是台灣在做的，台灣有能力對全球公衛做出貢獻。

民眾黨立委陳昭姿說，國際參與真的不是用情緒和口號，而是要用行動、用制度。國際組織把台灣排除在外，其實是大大矛盾，她發現國際支持台灣不是因為政治，而是建立在台灣的專業能力和民主制度。

陳昭姿談及，必須說「病毒不會區分政治立場」，人為因素決定誰能參與政策討論，排除了一個對防疫這麼有經驗的國家，不僅是對台灣不公平，對全世界公共衛生更是不足。

國民黨立委廖偉翔指出，台灣已經10年沒有收到世界衛生大會邀請函，這十年台灣沒有被世界遺忘，台灣醫療量能從來沒有缺席過，我們反對以政治理由打壓台灣。

廖偉翔說，台灣醫療很有實力，不能只去日內瓦遊行，今年首度有「智慧醫療」產業展要在WHA會場旁開展，將有30家台灣智慧醫療廠商參加，這是我國史上最高規格的團隊出擊。

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