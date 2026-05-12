川習會談台灣？民進黨團：「台灣關係法」支撐 美對台政策穩定

立法院民進黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）今召開記者會，並回應川習會等時事議題。（記者羅沛德攝）

美國總統川普將於5月13日至15日訪問中國，並與中共領導人習近平舉行「川習會」。民進黨立院黨團今召開記者會表示，美國國務院、美方官員對台灣立場的談話中，都能看出美方一再對台政策的穩定與支持，況且台美關係有「台灣關係法」作為支撐，無論誰擔任美國總統，都是超越黨派會共同遵守的法律基礎。

莊瑞雄表示，從美國國務院、美方官員對台灣立場的談話中，都能看出美方一再對台政策的穩定與支持；世界各國都會感受到，美國長期以來加大對台支持，台海和平穩定更攸關全球利益，兩天後川普、習近平的會面，台灣議題被討論到也非常合理。

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他也提及，川普在任內說過許多讓國際社會震撼的言論，包括曾稱若中國攻台將「轟炸北京」，但在這次的川習會中，應該不會有這類讓人感覺刺激的言論。不過，在台灣國際地位上台海和平穩定，對美國、印太地區至全球而言都至關重要。

莊瑞雄強調，台灣持續與美方進行緊密的合作，共同致力於整個區域的安全及穩定，台美是一個長期的夥伴，相信是台美之間大家的共識。

黨團書記長范雲補充，台美關係是有「台灣關係法」作為支撐，無論誰擔任美國總統，都是超越黨派會共同遵守的法律基礎。這也不是第一次川習會，與其擔心川普講什麼，不如一起來關心，被藍白刪除的這個不對稱戰力軍購條例，到底如何能盡速把它補上，這對台灣國防韌性、深化台美合作與信任是非常重要的事情。

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