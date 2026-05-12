中正紀念堂要關門？ 卓榮泰預告2方向：轉型成民主教育園區

行政院長卓榮泰今天出席立法院會施政總質詢。（記者羅沛德攝）

今年是我國首次總統直選30週年，有民團呼籲政府盡速移除威權遺緒、落實轉型正義，民進黨立委林宜瑾今（12日）也建議關閉中正紀念堂堂體，以終結威權崇拜。對此，行政院長卓榮泰表示，未來轉型將朝保存歷史記憶與推廣民主教育2大方向改進，並研議將其轉型為民主教育園區。

立法院會今天上午進行施政總質詢，林宜瑾關切，民間團體已連續3年發起行動要求關閉中正紀念堂堂體，呼籲要關閉中正紀念堂的堂體，並拆除蔣介石的銅像，將這個地方轉型成民主空間。她先前提出「中正紀念堂管理處組織法」的廢止案，並已擬具「國立民主教育園區管理處組織法草案」做為替代，若短期內無法達成，行政院應評估先關閉堂體大門，以中斷威權崇拜軸線。

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對此，卓榮泰回應，文化部承續過去努力下，針對中正紀念堂的轉型做了許多不同交涉與溝通，目前已取得一些進展，包括將儀隊移至牌樓下方等，這就是第一步。

卓榮泰並預告，中正紀念堂未來應該朝2個方向做改進，一是保存歷史記憶，二是推廣民主教育，希望它成為一個民主教育園區，在上述前提下，「關門是一個考量，打開一個民主的大門，也許是另外一個考量」。

文化部長李遠補充表示，中正紀念堂當初的設計目的，是讓大家進去膜拜、而非休息，目前除不斷舉辦活動，同時努力去除威權空間，讓人走進來後的感覺，不只是一個膜拜的空間。

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