沈伯洋將戰北市 徐巧芯大喊「樂見」 聽雙帥對決則笑稱「難同意」

立法院國民黨團日12召開「『川習會』台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？」記者會，書記長林沛祥（中）、立委牛煦庭（右）、徐巧芯（左）與會，徐並回應台北市長選戰話題。（記者塗建榮攝）

2026年台北市長選戰升溫，民進黨選舉對策委員會將於13日上午召開會議，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，對戰國民黨籍現任市長蔣萬安。對此，國民黨立委徐巧芯今笑稱「樂見啊！」，直言難得各黨派之間能夠找到共識。另外，蔣沈兩人被喻為「雙帥對決」她難以同意，並批評沈長期專注抗中保台、造謠抹紅，沒看到對台北市政有具體爭取。

立法院國民黨團今天上午召開記者會，黨團書記長林沛祥、立委牛煦庭、徐巧芯出席，會後媒體詢問針對沈伯洋將參選台北市長，民進黨立委吳沛憶透露台北市議員很樂見。徐巧芯馬上回應「樂見啊！」，不只綠營台北市議員樂見，藍營台北市議員以及立委都很樂見，先前一直很焦慮憂心，擔心說錯話，對沈伯洋多了批評，導致民進黨不提名，昨天終於知道民進黨要正式提名沈伯洋參選台北市長，他們積了很久的不安，終於得以釋放。

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徐巧芯表示，沈伯洋最近的人設變化非常多，一下子做蛋糕、打籃球，一下又變成了莫札特、木村拓哉、張孝全般的性魅力，甚至因為剪了頭髮，「蔣萬安好像不敢直視他、蔣萬安怕了」，沈還主張用讓老鼠吃賀爾蒙藥、進行避孕的方式來解決鼠患，而民進黨立委莊瑞雄甚至還說，這樣兩天就能解決鼠患。她認為，類似的發言未來可能會越來越多。

沈伯洋參選北市長 徐巧芯：各黨派難得的「共識」

徐巧芯形容，民進黨對於台北市的選舉就好像一杯水，想要幫忙加水，結果每一個人都加、一直加，加到整個水都滿出來了，整個桌面全濕的。民進黨的議員樂見沈伯洋被提名，當然很好，先給個讚，但也別忘了，國民黨的大家也都是樂見，所以難得各黨派之間能夠找到共識，就是沈伯洋被民進黨正式提名為台北市長的參選人。

不過，有人稱沈伯洋對上蔣萬安是「雙帥對決」，徐巧芯笑著說，長得帥不帥是每個有不同見解，有人覺得沈伯洋長得像木村拓哉、小泉進次郎，有張孝全的性魅力，這些說法她予以尊重，但難以同意。

徐巧芯認為，帥不帥從來不是能不能擔任台北市長的重點，而是對台北市關心與否，有沒有在台北市有建設及監督，對台北是多與少，絕對是台北市民關注的事情，沈伯洋這兩年多來擔任立委，都是抗中保台、造謠抹黑抹紅大家，沒看到對台北市政有具體爭取。

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