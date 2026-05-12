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    首頁 > 政治

    區桂芝在中媒大談「0軍購」 卓榮泰出手促教育部溝通

    2026/05/12 11:49 記者陳政宇／台北報導
    行政院長卓榮泰今天出席立法院會施政總質詢。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰今天出席立法院會施政總質詢。（記者羅沛德攝）

    北一女中教師區桂芝接受中國官媒《央視》旗下媒體「日月譚天」節目採訪，發表反對美軍購並聲稱「承認是中國人，和平就來了，一毛錢軍費也不用花」等言論。行政院長卓榮泰今（12日）表示，若教師言論與國家政策有大幅不同或產生嚴重挑戰，教育部應與學校及教師進行必要溝通，民主社會絕不應存在政治力量灌輸校園。

    民進黨立委張宏陸今天於立法院會施政總質詢提及，針對區桂芝近日言論，陸委會已表示應由教育部處理，行政院是否督促採取後續行動。

    對此，卓榮泰說明，政府相當尊重老師，但若一個導師、一個老師，其言論與國家現在面臨的整個政策有大幅不同，或者是嚴重挑戰的時候，「我認為教育部應該跟學校、跟這位老師，來進行必要的溝通」。

    卓榮泰指出，教師言論將影響很多學生，而學生來自不同家庭，若學生在校園教室內爭論並不適當，而老師這麼強烈的政治立場的表態，他個人認為不宜。因此，教部要向校方，與這位老師在行為、教學與言論上進行一些溝通。

    張宏陸進一步質疑，老師接受媒體採訪並發表此類言論，代表政治進入校園，若教育體系內教師不依課本教學而一直講個人立場，恐導致台灣教育體系亂掉，教育部必須處理。

    卓榮泰則回應，台灣的教育當然不是一元化，應啟發學生人格的自發性想法與獨立思考，而非用一種政治力量灌輸，這樣是絕對不好，民主社會絕對不應該有這樣的現象存在。

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