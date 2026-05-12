中國媒體唱衰台灣經濟翻車！自家人一面倒狠嗆：乞丐瞧不起地主

中國媒體《海峽導報》引述台灣作家「漂浪島嶼」及藍濤亞洲總裁黃齊元的觀點，試圖唱衰台灣經濟反被大批中國網友留言吐槽。（本報合成，擷取自X）

台股近日強勢攻上4萬點，2026年第一季GDP成長率更上看 13.69%。中國媒體《海峽導報》對此發表多篇報導，引述台灣作家與企業家的評論，試圖將重點轉向「貧富差距」與「產業失衡」。不料，這些報導卻遭自家中國網友集體開酸，諷刺「乞丐瞧不起地主」。

《海峽導報》近期發表多篇報導，引述台灣作家「漂浪島嶼」及藍濤亞洲總裁黃齊元的觀點，指出台灣經濟呈現「K型化」趨勢，僅半導體與AI產業獨強，其餘傳統產業與勞工仍處於低薪困境，民怨正在累積。

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「漂浪島嶼」認為，晶片產業相關從業人員約占台灣千萬勞工的5%，普通民眾仍過著低薪的日子，若民進黨僅歌頌經濟榮景，卻未思考經濟傾斜的問題，「人民賺不到鈔票，就會變心選票」的效應將發酵；黃齊元在親中港媒《中評網》的專訪中則說，絢麗數字背後隱藏著「一個台灣，兩個世界」，並稱中國近期釋出的10項惠台措施，將是改善台灣產業結構失衡的契機。

不過，「李老師不是你老師」今天於X平台分享中國網友的反應，紛紛在報導下留言吐槽：「好就是好，不要酸」、「乞丐瞧不起地主」、「真會報導，雞蛋裡挑骨頭」、「詆毀別人是最容易的」、「不要無故貶低台灣，說啥經濟落後」、「台灣經濟總量和增速都非常強」、「更難統一了，台灣科技這麼厲害，經濟這麼好，還要挑刺真是有點過分了」。

有網友反諷中國官方長年的宣傳語調，「從小我就知道台灣民眾的生活處在水深火熱之中」、「又是崩潰式經濟大幅增長」、「用官方的說法，台灣陷入增長式崩盤」。甚至有人直言「承認別人的優秀很難嗎？看這種令人作嘔的文章浪費時間」，《海峽導報》則強硬回擊，「這是台灣人接受香港媒體專訪的，出自台灣人之口，有問題嗎？」

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