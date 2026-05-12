民進黨5/13徵召沈伯洋戰北市！莊瑞雄：帥馬讓蔣萬安有點緊張

民進黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、立委陳培瑜（左）（記者羅沛德攝）

本報掌握民進黨明（13）日將召開選對會，拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長，兼任黨主席的總統賴清德將親自召開記者會，為沈披上競選彩帶。對此，民進黨團幹事長、選對會成員莊瑞雄今表示，到底是不是明天沈伯洋就會出場，要看選對會大家的共識，不過目前社會氣氛鋪陳，沈伯洋真的造成蔣萬安很大壓力，「我們這匹帥馬讓蔣萬安有點緊張」。

「蔣萬安也不用過於緊張，這段期間被老鼠困住了！」莊瑞雄批評，一個首都市長要展現魄力，涉及民眾健康、公共衛生議題，一個首都市長不應讓此議題燒了那麼久，蔣萬安沒有展現首都市長該有的作為，就這讓沈伯洋就水漲船高，大家對沈有所期待。

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另，據本報掌握，沈伯洋競選團隊的陸空戰力早已完成部署，由民進黨政策會執行長吳思瑤出任總幹事；組織面由立委吳沛憶擔任執行總幹事；政策則由不分區立委陳培瑜、范雲等人操刀，並已建置「市政治理資料庫」。

范雲回應，從沈伯洋本身展現的政策論述，以及對台北市議題的熟悉，蔣萬安現在的團隊應該是非常非常的緊張。

陳培瑜直言，所有政策研究的前提，就是要先問市民想要什麼，理論上蔣萬安要比大家更加的清楚，但是可能蔣身居高位久了、身邊保護系統太好了或者是一旦沒有人寫談參給他，就說不出話來。

陳培瑜認為，最好的政策就是台北市民的需求，每一個年齡族群、每一種生活樣態、每一個居住地區、每一種文化經驗的人，都有各自對於市政願景發展的想像。接下來，如果沈伯洋真的被提名了，她在團隊裡面要協助的就是積極傾聽更多台北市民的聲音。

她也提及，台北市的生活環境不是只有台北市民在享受包含雙北、桃園、基隆，大家生活在一日生活、工作圈的人共同在用台北市的這些硬體、軟體建設與資源，「對我們來說，勝選是必要的事情，但在此前提之下，如何把大家想像的台北市變得更好，這才是最重要的。」

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