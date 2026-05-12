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    首頁 > 政治

    高雄綠營稱柯志恩國會「咬布袋」的大老鼠 藍營斥低劣政治口水

    2026/05/12 11:41 記者王榮祥／高雄報導
    針對國防特別條例被砍，恐衝擊高雄無人機產業，民進黨團抨擊柯志恩是養在國會咬布袋的大老鼠。（記者王榮祥攝）

    針對國防特別條例被砍，恐衝擊高雄無人機產業，民進黨團抨擊柯志恩是養在國會咬布袋的大老鼠。（記者王榮祥攝）

    高市議會民進黨團今發文批判立委柯志恩打壓國防、抑制產業，宛如養在國會「咬布袋」的大老鼠！國民黨團回嗆低劣政治口水是在汙辱高雄市民智慧，該針對用粗鄙惡意攻擊言論攻擊女性的作為道歉。

    針對藍白刪減軍購特別預算，高雄綠營指出，柯志恩2025年跟隨藍白黨意，惡刪當年總預算2076億元，其中國防預算被刪84億餘元、一度被凍結899.4億餘元。

    綠營嘲諷柯不需再扮成受委屈、被錯怪的模樣，老稱「民代好好監督預算」，講得好像「編在總預算」就會放行的樣子，實情是「不論編在哪編多少，國民黨照擋照砍不誤」；假監督之名行惡化台灣自保能力，連帶抑制高雄產業之實，像是被豢養在立院「咬布袋」的「大老鼠」。

    高市議會國民黨團反嗆，民進黨團不思檢討執政黨財政紀律敗壞、規避國會監督，反而將立法委員嚴審預算的憲法職權抹黑為打壓產業，這種低劣的政治口水，是在汙辱高雄市民的智慧。

    國民黨團呼籲民進黨停止噴口水，並應該針對用粗鄙惡意的攻擊言論攻擊女性的行為道歉，選舉是選賢與能，不應該是撕裂與攻擊，請還給高雄市民一個乾淨、透明的環境。

    國民黨團反嗆綠營低劣政治口水，應針對粗鄙惡意攻擊言論攻擊女性的作為道歉。（記者王榮祥攝）

    國民黨團反嗆綠營低劣政治口水，應針對粗鄙惡意攻擊言論攻擊女性的作為道歉。（記者王榮祥攝）

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