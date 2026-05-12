時代力量：「三班護病比不能再拖」最遲明年護理師節前施行

時代力量今日召開記者會，要求衛福部停止以拖待變，最遲應於明年護理師節前正式施行，並同步研議急診、加護病房等特殊單位的護病比規範。（圖由時代力量提供）

立法院院會8日闖關《醫療法》修正草案，將三班護病比正式入法，不過，衛福部長石崇良稱要設置2年緩衝期，預計2028年5月1日才會實施。時代力量今（12）日召開記者會，要求衛福部停止「以拖待變」，最遲應於明年護理師節前正式施行，並同步研議急診、加護病房等特殊單位的護病比規範。

時代力量黨主席王婉諭指出，護理師執業率一路下滑，近四成選擇離開醫療現場，一個護理師每班照顧的病人最高多達18人，遠超歐美5至6人的標準。護理師的合理薪資、充足人力、安全的職場環境都不是免費的，台灣長期以低成本支撐高品質醫療的模式已經走到極限，呼籲朝野放下政治算計，支持健保改革、加大醫療投資，這不只是支持護理師，更是支持每一個台灣人的健康。

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台灣基進台北市議員參選人吳欣岱表示，護病比的本質是醫療安全問題，不只是勞資議題。當一位護理師同時要照顧太多病人，病況變化可能被延遲發現、給藥與處置風險增加、跌倒與管路意外風險也會上升，真正受到影響的是所有躺在病床上的病人與家屬。

吳欣岱批評，現行衛福部護病比統計存在多重漏洞，包括全院全日平均按月回溯掩蓋特定區域時段過勞、教學行政職員灌水分母、缺乏第三方稽查機制等，且政策討論長期由醫院經營端主導，呼籲衛福部應納入更多第一線護理工會代表。

時代力量新竹縣竹北西區議員參選人李雅芬以麻醉護理師身分發言，要求衛福部同步訂定特殊單位護病比。她指出，急診、加護病房、開刀房這些收治最危急患者的單位，連一個護病比的數字都沒有，成了制度下無人聞問的孤兒。

李雅芬表示，在加護病房，病人隨時可能急救，儀器與醫囑接踵而來，護理師根本無暇兼顧其他病人，相較於美國、加拿大要求 ICU 必須1對1照護，台灣現行法規讓醫院只要聘到最低人數就「合法」；急診更是毫無人力規範，第一線經常以遠低於國際標準的人力，同時負擔檢傷、診間、重症與留觀。

小民參政歐巴桑聯盟高雄市前鎮小港區市議員參選人于仙玲也曾任護理師，她以第一線經驗指出，衛福部對外宣稱七成醫院達標，問題出在計算方式以全院、全日、全月平均呈現，把不同單位、班別、日期的人力統合後，自然能得出一個看似合格的數字，卻無法反映每一班、每一個單位的實際壓力。她要求護病比計算方式應改以單位、班別、每日狀況為基礎，並公開填報與計算原則，建立透明稽查機制。

台灣綠黨台北市中正萬華市議員參選人王振庭表示，加護病房病情變化快、需要長時間密切觀察與即時處置；急診更必須同時處理等待住院、持續觀察與緊急救治，一旦人力不足，病人的照護品質就會直接受影響。他要求衛福部加速研議急診與加護病房的人力標準，讓制度成為支撐護理師的力量，而非紙上達標的數字遊戲。

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