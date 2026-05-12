國台辦嗆「台灣地區」參加世衛須按照一中 陸委會：不可能接受

陸委會今日強調，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，絕不可能像香港一樣接受北京為中央政府，並在其允許和安排下參與國際組織。圖為陸委會發言人梁文傑。（資料照）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，台灣未收到邀請函，今年再次無法參加。中國國台辦發言人陳斌華聲稱，我們對「中國台灣地區」參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，必須按照「一個中國原則」處理。陸委會今日強調，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，絕不可能像香港一樣接受北京為中央政府，並在其允許和安排下參與國際組織。

針對台灣無法參加世界衛生大會，陳斌華嗆聲，這一局面完全是「民進黨當局」造成的，是其在「台灣地區」參與今年世衛大會問題上進行政治操弄，這是「以衛謀獨」的失敗，再次證明國際社會堅持「一個中國原則」的格局不可撼動。

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陳斌華指出，我們對「中國台灣地區」參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照「一個中國原則」處理。此前，在兩岸均堅持體現「一個中國原則的九二共識」基礎上，通過兩岸協商，「台灣地區」以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。這是在堅持體現「一個中國原則的九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。

陳斌華說，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在，「民進黨當局」的欺騙行為、挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。

對此，陸委會駁斥，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，絕不可能像香港一樣接受北京為中央政府，並在其允許和安排下參與國際組織。

陸委會指出，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共的打壓不會改變台灣走向世界並做出貢獻的決心。

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