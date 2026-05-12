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    首頁 > 政治

    陳世凱參加淡江大橋通車活動立院備詢請假 藍委：觀感不好

    2026/05/12 11:17 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    立法院會上午繼續進行施政總質詢，交通部長陳世凱因出席淡江大橋通車典禮而請假，國民黨立委林沛祥表示，上週淡江大橋已經舉辦過開工典禮，部長應在國會接受質詢，「我想對於立法院的不尊重是顯而易見，對交通組委員的質詢觀感是不好的」。對此，行政院長卓榮泰回應，會請陳世凱向委員做必要的溝通，希望委員能對今天陳世凱因公無法出席的狀況下能見諒。

    卓榮泰指出，淡江大橋9日晚上舉行盛大的通車典禮，有數萬人參與，今天上午是通車前比較簡單的祈福典禮。依法部長因公有必要行程時，由次長代為答詢，也請次長一定要依照委員答詢內容，依照政策來做說明，希望給委員詳實的答案，如果有答覆不周，或有不完全的地方，事後再容許以書面的方式給委員答覆。會請陳世凱向委員做必要的溝通，希望委員能對今天陳部長因公無法出席的狀況下能見諒。

    國民黨立委陳雪生質詢時也問卓榮泰，是否因為他昨天在交通委員會刪掉交通部50億元預算，讓陳世凱不爽，所以今天不來？卓榮泰說，「不是，不會因為這樣不來，但確實刪太多了，陳世凱今天是因為重要公務，請委員見諒」。陳雪生又說，「我以為他對我不爽」；卓容泰說，「不會，不會」。

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