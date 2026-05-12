藍白砍軍購案4700億 卓榮泰拋「3大補救方向」

行政院長卓榮泰提出3大補救方向。（記者羅沛德攝）

藍白主導，立法院三讀通過預算上限為新台幣7800億元國防特別條例，較行政院版本短少4700億元。對此，行政院長卓榮泰今（12日）提出3大補救方向，包括向國際盟友爭取時間、與國內軍工產業合作，以及盤整缺失部分．依循憲法與預算法規定尋求最有利救濟途徑，再向立法院爭取。

立法院會今天上午繼續進行施政總質詢。民進黨立委林宜瑾質詢時關切，立法院通過的國防軍購特別預算遭大幅刪減，影響國內無人機等國防產業，美國國務院與白宮官員也對此表達失望，行政院將如何挽回國內外信心。

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卓榮泰答覆說，原本編列1.25兆元的特別預算包含保護台灣的「台灣之盾」、引進高科技形成精準擊殺鏈，以及壯大本土軍工產業等3塊拼圖，國家安全不能推遲，國際合作無法延宕，軍工產業的發展也不能放棄，非常遺憾偏偏少了這一塊。

卓榮泰呼籲，政黨對內可以競爭，在國家主權跟安全上應該要合作，如此才會讓國際對台灣更多的信賴，與台灣有更多的合作。

林宜瑾追問，中國侵略台灣分為2大軸線，一是軍事，另一是論述，但國防特別條例被藍白打折打到骨折，行政院有何具體的因應作為？卓榮泰回應，首先將向國際友盟請求更多的耐心與時間，以完成國內程序；其次，呼籲國內軍工相關產業站出來，與政府密切合作提出長遠計畫。

卓榮泰說，最後則是盤整缺失不足的部分，行政院將依照「憲法」的精神、「預算法」的規定，有各種方式可以救濟，將尋求其中內容、程序及時效的最有利途徑，再向立法院提出爭取。

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