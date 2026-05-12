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    首頁 > 政治

    陳其邁曾令兩年拚「四個」 張以理今PO三寶照

    2026/05/12 11:09 記者王榮祥／高雄報導
    張以理po三寶照喊帥。（記者王榮祥翻攝）

    張以理po三寶照喊帥。（記者王榮祥翻攝）

    前高市青年局長、今年投入高雄左楠區議員選舉的張以理，今PO出剛出生的三寶照喊說「很帥餒」!但距離市長陳其邁2020年得婚禮賀詞兩年拚「四個」，張以理跟妻子還有「一個」距離。

    張以理曾是高市府團隊最年輕局長之一（當年33歲），2020年底與妻子楊壹婷結婚時，市長陳其邁受邀證婚，將其選舉主軸「2年拚4年」轉化為「2年拚4個」，鼓勵新人多生寶寶，還承諾如果結婚第一年「做人成功」，市長獎金10萬元。

    隔年7月，張以理跟妻子的第一個寶貝誕生，一年後二寶接著加入，今天則三寶問世，他開心的在臉書PO出三寶照喊說「很帥餒」。

    張以理擁有工業設計等專長，曾獲德國紅點設計大獎，原擔任立委趙天麟國會助理多年，負責媒體公關事務，在國會時期曾有「立院王陽明」之稱，他是陳其邁團隊首任青年局長，去年二月請辭，全心投入議員選戰。

    張以理升格三寶爸，距離陳其邁的四個目標還差一個。（記者王榮祥翻攝）

    張以理升格三寶爸，距離陳其邁的四個目標還差一個。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁2020出席張以理婚禮時曾令兩年拚四個。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁2020出席張以理婚禮時曾令兩年拚四個。（記者王榮祥翻攝）

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