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    首頁 > 政治

    離島船票排隊苦 無黨澎湖縣長參選人許智富提智慧票務改革

    2026/05/12 11:13 記者劉禹慶／澎湖報導
    許智富提出交通改革第二章，主張智慧售票。（許智富提供）

    許智富提出交通改革第二章，主張智慧售票。（許智富提供）

    澎湖縣長無黨參選人許智富提出智慧交通船票務改革交通政見，減少排隊等待，讓離島交通更便利，強調交通是人民基本權益，不應身處離島，就必須被迫遭到購票排隊過久的不平待遇，尤其澎湖離島眾多，往來必須仰賴藍色交通運輸工具，更凸顯民生交通問題的重要性。

    由於宣布參選以來，許智富這段時間走訪澎湖各離島，發現1個非常普遍、也讓民眾抱怨已久的問題：每次搭乘中小型交通船（除南海之星），大家都必須現場排隊填寫個人資料、出示身分證人工核對，常常大排長龍。遇到大太陽時，老人、小孩頂著烈日等待；下雨時，大家擠在碼頭狼狽排隊，既不方便，也影響觀光品質。

    未來，許智富承諾將推動澎湖交通船票務智慧化，協調相關單位導入「手持型智慧售票機」，結合身分證掃描、雲端後台資料處理與行動支付系統。民眾只需出示身分證即可快速完成資料讀取與驗證，現場直接現金或是行動支付售票、立即取票，大幅縮短排隊時間，提升搭船效率。

    同時，也將逐步建立電子票務與預約系統，整合交通船班資訊、票務管理與乘客資料，減少人工作業負擔，並強化個資保護與資料安全。讓澎湖不只是觀光島嶼，更是擁有智慧交通、便利生活的現代化海洋城市。

    澎湖離島不是三等國民，離島搭船必須飽受排隊之苦。（許智富提供）

    澎湖離島不是三等國民，離島搭船必須飽受排隊之苦。（許智富提供）

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