質疑砸百萬換LOGO字體！楊植斗告發台電、中油董座圖利背信

台北市國民黨議員楊植斗（右）、市議員參選人陳冠安（左）今上午至台北地檢署，告發台電董事長曾文生與中油董事長方振仁涉嫌背信、圖利2罪。（記者劉詠韻攝）

台電近期委託知名設計師聶永真設計新LOGO字體，斥資約96萬元，由於更換了相傳由「一代草聖」于右任題寫的公司標準字惹議。國民黨台北市議員楊植斗、市議員參選人陳冠安今（12）日上午至台北地檢署按鈴申告告發台電董事長曾文生與中油董事長方振仁涉嫌背信、圖利2罪。

楊植斗指出，台電與中油近年連年虧損，卻不約而同推動LOGO更換案，且均由聶永真得標，容易引發外界對於是否圖利特定對象的質疑。他批評，國營事業在本業持續虧損情況下，仍動用公帑進行形象工程，恐已涉及背信問題；依現行法令規定，虧損企業不得捐贈政治獻金，原因就在於企業資金應優先用於填補虧損，而非投入與本業無直接相關的支出。

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陳冠安則指，台電今年第一季再虧損43億元，累積虧損已高達3571億元，雖然此次設計費約96萬元，看似金額不大，但問題在於一家長期虧損、近年接受政府撥補增資3000億元的國營企業，卻仍有餘裕投入非核心業務的形象工程。

陳冠安說，民進黨政府原擬再撥補台電千億元預算遭在野黨擋下，如今LOGO爭議浮現，反而印證當初疑慮，若未來再追加鉅額補助恐衍生更大問題。他也提到，若非外界監督，全面更換企業識別恐帶來遠高於設計費的後續成本，而同樣委託聶永真設計LOGO的中油已因成本考量暫緩更換，台電仍有2166億元資金缺口需舉債，卻以限制性招標辦理相關標案，是否涉及弊端應由司法釐清。

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