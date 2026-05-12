承擔「第四棒挑戰」 賴瑞隆公布競選主軸與全新主視覺

賴瑞隆的競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題，色系採用活潑的桃紅色。（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（12）日選擇在高軟園區，公布競選主軸與全新主視覺，並提出下一階段城市願景，有信心承擔謝長廷、陳菊、陳其邁後的「第四棒挑戰」。

賴瑞隆的競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題，色系採用活潑的桃紅色，除了象徵創意與熱情，更代表高雄人追求進步的自信；旭日意象則蘊含迎向新時代的希望。賴強調，視覺不只是選舉識別，更展現將開創嶄新黃金10年的決心。

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賴瑞隆指出，謝長廷改變形象、陳菊翻轉命運、陳其邁打造光榮，接下來最關鍵的「第四棒」，即是在前三棒奠定的基礎上，進入更高值且國際化的新局；自己有紮實的市政歷練，長期參與高雄的進步與轉型，深知一路走來的不易，因此更有責任承擔「第四棒的挑戰」。

賴瑞隆主張打造「半導體先進製程暨封測中心」，在陳其邁市府與中央努力下，大南方半導體S廊帶逐步成形，隨著台積電等知名大廠陸續進駐，橋科、白埔產業園區與周邊聚落串連成完整產業鏈，未來任務是「深化生態系」，全力整合中央、地方與民間資源，打造具全球競爭力的產業「高雄隊」。

其次，賴瑞隆指出，「算力即國力」，未來規劃「AI算力暨應用服務中心」，透過主權AI、產業模型庫與能源韌性等布局，讓算力成為百業升級的重要底座；並加速建構「City GPT」智慧平台，應用於交通管理、災防及公共建設維護。

賴瑞隆進一步說，高雄要邁向國際，關鍵在海空雙門戶的戰略提升，短期持續強化高雄港與小港機場能量，中期整合大亞灣、會展、郵輪、物流與國際商務，長期推動「24小時海上國際機場」的評估，讓高雄成為台灣面向國際的新入口。

今天約有20位民進黨議員及議員參選人到場表達支持，包括議長康裕成，眾人並與賴瑞隆拿起「接力棒」齊喊口號，展現盈達大選的氣勢。

約20位民進黨議員及議員參選人到場支持。（記者李惠洲攝）

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