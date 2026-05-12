讚蘇巧慧挽救百年藥房存續 新北中藥商前理事長：解決牌照傳承困境

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第六集由新北市中藥商業同業公會前理事長林俊雄分享蘇巧慧長期協助中藥商，解決中藥商牌照傳承的困境。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片，第六集由新北市中藥商業同業公會前理事長林俊雄分享蘇巧慧長期協助中藥商，解決中藥商牌照傳承的困境。林俊雄說，過去因各方對於中藥從業人員的定位無法達成共識，導致衛生福利部20多年未核發中藥商販售許可執照，透過蘇巧慧持續協調，許多百年老藥房得以生存、為中藥產業留才，他也呼籲同業支持蘇巧慧當選新北市長。

蘇巧慧說，《藥事法》第103條修正後20多年間，中藥從業人員的資格及權責各方見解不同，以至於國家未曾舉辦過任何一次中藥從業人員國家考試，全國中藥商減少近半、經營者平均年齡達60多歲，許多老字號藥房因後代、員工無法取得合法資格而被迫關門，衝擊民眾使用中藥的權益，也不利於中藥文化保存。

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為了解決中藥產業世代斷層的問題，蘇巧慧指出，2018年她和立委張宏陸陪同各團體拜會時任衛福部長陳時中，獲允諾3個月內釐清法律問題，期間她擔任專業團體與衛福部溝通橋樑，促使衛福部於2019年推出行政解釋，解決中藥商牌照傳承困境，讓許多百年老藥房得以續存。

林俊雄表示，中藥是非常複雜的行業，他很感謝蘇巧慧非常快進入狀況，不但一起與衛福部協調，也促使衛福部推出行政解釋，解救中藥產業斷層危機，「蘇巧慧委員為我們中藥業設想得非常周到。」

林俊雄強調，中藥業是傳統產業，也是飲水思源、知恩圖報的行業，過去蘇巧慧長期協助中藥的推廣、發展，和傳承，不但是為中藥業打氣，也是讓業界成長的底氣，他全力支持蘇巧慧當選市長，持續建設新北。

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