議員揭7公頃農地申請變更遊憩用地地主正是吳秀華、鍾嘉村 吳：一切合法合規

台東縣議員林參天繼昨天在縣議會質詢時批判縣府護航議長也是國民黨台東縣長參選人吳秀華家族投資的渡假村開大路，今天再公開出示農牧用地申請變更地目興建渡假村的土地同意書，共同地主正是吳秀華本人及三地集團董事長鍾嘉村，點名吳秀華就是該開發案的土地所有權人，涉及複雜的政商利益糾葛。吳秀華則說「一切合法合規」，未進一步說明。

無黨籍議員林參天昨天質詢時，痛批縣府動用公庫預算，在台東市建和將原本僅需3米寬的農路違常拓寬至15米，是為了替吳秀華胞兄吳俊立與南部地產大亨「三地集團」鍾嘉村合資的「東映渡假村」開路。

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林參天今天質詢時展示了「土地變更使用同意書」，同意「東利開發有限公司」申請土地編定變更為特定專用區遊憩用地等，10筆建和段土地面積共約7.4公頃，立同意書人正是「吳秀華」及「鍾嘉村」，兩人土地持分各1/2，立同意書時間是106年。

林參天痛批進一步揭露，吳秀華曾以此土地貸款高達9600萬元，質疑其帳戶內不明來源的一億多元與此開發案息息相關，要求吳秀華必須交代清楚錢財來源。林參天也將矛頭指向合夥人鍾嘉村，認為這是一場典型的政商合謀。他指出，相關開發必須依法行政，政府單位在此案中無視國家法律，竟然核准了遠超法規上限6公尺寬的農路，質疑這就是為特定開發案量身打造的便利之門。

林參天在質詢直指吳秀華就是實質地主，卻在面對公眾質疑時意圖撇清關係。他質疑，如此龐大的農牧用地變更為旅館與遊憩專用區，背後涉及鉅額利潤與複雜的土地權限變更，要求吳秀華正面回應其與東利開發的真實關係，並對外說明其財產申報中不明來源的款項是否與此土地處分案有關，絕不容許民意代表利用特權掏空台東資源。

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