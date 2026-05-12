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    首頁 > 政治

    傳藍營明徵召魏平政參選彰化縣長 劉和然：全力支持黨推出優秀人選

    2026/05/12 10:45 記者賴筱桐／新北報導
    傳出國民黨將於明天中常會通過彰化縣長提名人選，新北市副市長劉和然（中）表示，他「確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃」，將全力支持黨機制推出的優秀人選。（資料照）

    傳出國民黨將於明天中常會通過彰化縣長提名人選，新北市副市長劉和然（中）表示，他「確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃」，將全力支持黨機制推出的優秀人選。（資料照）

    傳出國民黨將在明（13）日中常會通過彰化縣長提名人選，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高。新北市副市長劉和然今（12）日再次明確重申，身為彰化子弟，他對家鄉始終懷抱深厚情感，但經過與家人深切溝通，他「確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃」，將全力支持黨機制推出的優秀人選。

    劉和然強調，他在新北市服務已邁入第39年，目前最重要的工作，就是陪伴市長侯友宜完成各項重大施政，將新北各項建設如期、如質交付給下一棒，讓新北政務順利銜接，守護這座城市的穩定發展、守護市民的託付。

    對於外界關心彰化縣長提名進度，劉和然表示，若週三中常會順利通過徵召，他對於黨機制產出的優秀人選表達「絕對的全力支持」。他認為，國民黨一定會推出最適合的一棒，帶領彰化持續前進。

    劉和然承諾，只要黨有需要，「一定全力輔選」；若被徵召的人選有任何需求，他非常樂意將在新北市累積的城市治理心得與行政經驗分享回彰化，協助家鄉持續前進。

    他也提到，現任彰化縣長王惠美這8年來對縣政的耕耘與努力有目共睹，各項建設施政有口皆碑，身為彰化子弟，他深感自豪。對於這段時間來自家鄉鄉親與各界前輩的厚愛與提攜，他點滴在心、萬分感激。

    最後，劉和然說，守護家鄉的方式有很多種，他會選擇留在新北，以最專業的市政表現回饋社會，並在2026選戰中，與全體黨內同志齊心協力，守護新北、建設家鄉。

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