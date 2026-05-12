台電花近百萬改LOGO惹議 李遠：回歸專業

文化部長李遠。（資料照）

台電近期更換使用了80年、由「一代草聖」于右任題字的公司名稱標準字LOGO，改為聶永真設計現代新版本字體，引發討論。文化部長李遠今日於立法院受訪時表示，設計本身就是一個專業，涉及到美感、歷史記憶，他認為還是回歸專業。

李遠舉例，他以前在金馬獎當評審的時候，在頻道配樂有一個電影，是用非常華麗的交響樂在配；有一部電影是因為沒有錢，就花很少的錢，籌到了只有兩個單音，然後請導演蔡明亮第一部電影叫做青少年哪吒。他當時在現場就跟人家辯論說，我們現在不是在選音樂，我們是選配樂，那什麼叫配樂，就是那個旋律能不能搭上那個情節。

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李遠說，後來只有兩個音的得到最佳配樂，非常華麗的交響樂沒有得到，所以他覺得設計本身是一個非常、非常專業的，涉及到美感，還有歷史記憶，還有大家不同的感受，所以對於設計，他認為還是回歸專業。

至於是否認為台電財務虧損，不應進行企業辨識優化設計？李遠表示，有很多企業重新開始，他可能就找個人重新設計一個logo，像金馬獎後來的每一年的金馬獎，你回頭去看，他越做越簡單，甚至於是一筆畫、一隻馬，「所以我說其實跟政治也好，跟企業做得好不好，我覺得是兩回事」。

李遠認為，反而是整個時代進步到一個程度，就是大家越來越重視那個logo，因為他覺得logo就是一個大家第一眼看到的東西。「他其實非常專業，我也沒辦法批評對還是錯」。

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