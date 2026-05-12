川習會將談台灣軍售 卓揆重申「三塊拼圖」缺一不可：尋求有利途徑滿足產業

行政院長卓榮泰表示，軍購「3塊拼圖」缺一不可，與國際合作不能延宕，國內國防相關軍工自主產業的發展也不能放棄，目前通過的預算仍顯不足，政府將在憲法精神與預算法規下，要求內容、程序及時程都能優先且盡速滿足國內軍工產業發展。（記者羅沛德攝）

美國總統川普11日證實，他將與中國國家主席習近平討論美國對台灣的軍售議題，外界憂心會改變美方對台軍售立場。對此，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前表示，軍購「3塊拼圖」缺一不可，與國際合作不能延宕，國內國防相關軍工自主產業的發展也不能放棄，目前通過的預算仍顯不足，政府將在憲法精神與預算法規下，要求內容、程序及時程都能優先且盡速滿足國內軍工產業發展。

卓榮泰指出，近年台美關係已有非常實質性的發展與進步，且陸續聽到美方重要領導人及幹部多次提到，不希望也不允許任何片面改變台海現狀。他認為，這正是當前台美之間最具互相可信的關係，台灣也會在此基礎上，持續推進雙方的友誼和合作。

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至於軍購部分，卓榮泰再次強調，軍購「3塊拼圖」缺一不可，與國際合作不能延宕，國內國防相關軍工自主產業的發展也不能放棄，在這3項原則下，目前通過的部分國防特別預算，仍不足以完整拼湊3塊拼圖，政府將在憲法精神及預算法規定下，尋求最有利的途徑，要求內容、程序及時程都能優先且盡速滿足國內軍工產業自主發展需求，這才是完整建構3塊拼圖的最佳方式。

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

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