月薪2倍誘惑！退伍陸軍班長吸收學弟刺探機密 翻拍「機敏講義」賣中共

示意圖，圖為陸軍第六軍團109旅後備軍人於壕溝內持槍瞄準。（資料照）

曾任陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部上士班長陳泰尹涉嫌遭中國情工人員吸收後，利誘仍在軍中服役的中尉軍官陳泰尹翻拍國軍未公開的專業軍官訓練講義，再透過微信交付中共情工人員「王哥」藉此換取報酬。台北地檢署偵結束後，依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪，將陳、李2人提起公訴。

起訴書指出，陳男已於2013年退伍，與李男曾於2011年至2013年間同在陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部服役，李現仍為該單位中尉軍官。

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檢方調查，陳男因財務狀況不佳，於2023年11月間透過友人結識身分不明的中共情工人員「王哥」，對方以「提供軍中機敏資料可獲報酬」為誘因吸收陳男。隨後，陳男利用過去與李男共事的關係，於2024年3月16日約見李，表明可透過拍攝軍中資料換取金錢，並當場以微信撥打「王哥」電話介紹雙方認識。

「王哥」當時承諾將以李男每月薪資的兩倍作為加入報酬，若能翻拍、交付軍中機敏資料，還可另計獎金，試圖吸收李男配合。不過，李男當時並未答應。

然而，李男自2024年1月起接受專業軍官訓練，因此持有未對外公開、屬公務上應秘密的軍中講義。陳男為取得相關資料藉此向「王哥」換取報酬，同年4月7日以「還錢」為由約出李男，在北市北投區某停車場碰面後，由陳持手機翻拍講義內容，並透過微信與「王哥」聯繫確認傳送方式及報酬事宜。

陳、李2人隨後共同將翻拍照片檔案傳送給「王哥」，涉及刺探、收集及交付國軍秘密文書與電磁紀錄。

檢方另查出，陳男事後透過不知情友人提供的虛擬貨幣錢包，於2024年4月13日收受「王哥」支付的2500顆泰達幣（USDT），再轉換為新台幣，並於同月17、18日分兩筆匯入陳男帳戶，共計7萬9440元。

案發後，陳男於偵查中已主動繳回全部犯罪所得，檢方也依法聲請沒收。

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