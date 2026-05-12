澎湖縣「廉潔楷模」代表 3名公務人員入列

澎湖縣政府3位廉潔楷模，縣務會議由副縣長林皆興公開表揚。（澎湖縣政府提供）

廉潔是公務員基本操守，澎湖縣政府縣務會議中，由副縣長林皆興表揚3位獲選「廉潔楷模」的公務人員。這項榮譽不僅是對個人的肯定，更向大眾揭示了基層公職人員在維護公共利益時，展現「廉能」的堅守及高度責任感。

在觀光第一線的旅遊處科員胡嘉元，服務年資長達10年，承辦如馬公第三漁港、第一漁港等多項重大招商案，在執行過程堅持依法行政，甚至積極處理契約終止、後續訴訟程序及堅拒收受任何不當利益，以維澎湖縣政府權益。

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財政處科員徐舒晴則針對區段徵收土地標售作業，創新採取「一次公告、多次開標」機制。此舉不僅落實資訊公開，更有效杜絕私下接觸，讓所有問題透過正式管道回應，營造公平競爭環境。這項制度面的革新，正是源於其對「廉潔」與「專業」的自我要求，將可能的關說空間轉化為透明的行政程序。

同樣在財政處服務的書記蔡幸妙，在執行不動產經紀業實地督導時，面對廠商展現依法行政的態度，並在繁瑣的土地繼承法律詢問中，亦展現耐心主動協助民眾，落實公開透明的處理流程。根據《澎湖縣政府獎勵廉潔楷模實施要點》，廉潔楷模的遴選，必須在拒絕收賄、舉發不法、節省公帑或主動服務民眾等方面有具體事蹟，且2年內未受表揚、3年內考績及操守無瑕疵者始具資格。

林皆興表示，廉潔楷模楷模是地方政府的榮耀，澎湖縣政府期許全體同仁能以這些楷模為榜樣，在面對職務挑戰時，始終維持知法守法的精神，共同守護廉潔官箴。

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