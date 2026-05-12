蔣萬安被問無人機產業影響「已讀亂回」 周軒：蔣不聽升級成蔣忘光

周軒表示，蔣萬安再度示範什麼叫做「無心市政」，去年北市府才剛成立「無人機教育中心」，難道這個教育中心是玩假的嗎？（資料照）

立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。政治工作者周軒今（12日）發文表示，蔣萬安昨日被媒體詢問各縣市無人機產業受影響之議題「問A答B」，蔣萬安再度示範什麼叫做「無心市政」。周軒也提到，去年北市府才剛成立「無人機教育中心」，難道這個教育中心是玩假的嗎？

周軒表示，民進黨團昨記者會指出，藍白刪減國防預算，使得無人機產業哀鴻遍野，台北市無人機產業就有43家，而記者拿這個去問蔣萬安，蔣回應：「上週在立法院包括國民黨團非常團結，在野共同努力通過了軍購預算，接下來也必須確保每一筆預算花在刀口上面，他一直強調，支持厚植台灣的國防實力以及進行必要且合理的軍事採購。」

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周軒對此無奈地說：「看到這回答真的是笑出來欸，記者問的跟萬安答的，有關係嗎？而且蔣萬安你記得，你去年派副市長去木柵高工剪綵嗎？」並提及台北市副市長張溫德去年到木柵高工剪綵時曾表示，北市無人機教育中心以5大方向推動無人機教育，並與交通部民航局合作，取得技術支持與法規指導，並與國內無人機產業建立產學合作機制。

周軒對此直言：「去年台北市政府才剛剛成立無人機教育中心 ，宣示要『產官學』合作來培育無人機人才。結果人家問蔣萬安台北市支不支持無人機產業的問題，蔣萬安回答什麼錢要花在刀口上？難道支持台北市的產業發展也要斤斤計較，你這無人機教育中心是玩假的嗎？連自己做過什麼都不知道，『蔣不聽』已經升級成『蔣忘光』了嗎？」

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