為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安被問無人機產業影響「已讀亂回」 周軒：蔣不聽升級成蔣忘光

    2026/05/12 09:27 即時新聞／綜合報導
    周軒表示，蔣萬安再度示範什麼叫做「無心市政」，去年北市府才剛成立「無人機教育中心」，難道這個教育中心是玩假的嗎？（資料照）

    周軒表示，蔣萬安再度示範什麼叫做「無心市政」，去年北市府才剛成立「無人機教育中心」，難道這個教育中心是玩假的嗎？（資料照）

    立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。政治工作者周軒今（12日）發文表示，蔣萬安昨日被媒體詢問各縣市無人機產業受影響之議題「問A答B」，蔣萬安再度示範什麼叫做「無心市政」。周軒也提到，去年北市府才剛成立「無人機教育中心」，難道這個教育中心是玩假的嗎？

    周軒表示，民進黨團昨記者會指出，藍白刪減國防預算，使得無人機產業哀鴻遍野，台北市無人機產業就有43家，而記者拿這個去問蔣萬安，蔣回應：「上週在立法院包括國民黨團非常團結，在野共同努力通過了軍購預算，接下來也必須確保每一筆預算花在刀口上面，他一直強調，支持厚植台灣的國防實力以及進行必要且合理的軍事採購。」

    周軒對此無奈地說：「看到這回答真的是笑出來欸，記者問的跟萬安答的，有關係嗎？而且蔣萬安你記得，你去年派副市長去木柵高工剪綵嗎？」並提及台北市副市長張溫德去年到木柵高工剪綵時曾表示，北市無人機教育中心以5大方向推動無人機教育，並與交通部民航局合作，取得技術支持與法規指導，並與國內無人機產業建立產學合作機制。

    周軒對此直言：「去年台北市政府才剛剛成立無人機教育中心 ，宣示要『產官學』合作來培育無人機人才。結果人家問蔣萬安台北市支不支持無人機產業的問題，蔣萬安回答什麼錢要花在刀口上？難道支持台北市的產業發展也要斤斤計較，你這無人機教育中心是玩假的嗎？連自己做過什麼都不知道，『蔣不聽』已經升級成『蔣忘光』了嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播