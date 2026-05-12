國民黨竹市黨代表投書批評高雄輕軌切割高雄 網評：陳腔濫調

國民黨新竹市代表投書媒體評論輕軌切割高雄，臉書社群好過日解析其內容多為陳腔濫調。（翻攝好過日）

國民黨新竹市吳姓黨代表投書網媒評論高雄輕軌，質疑鐵路地下化拆圍牆，輕軌卻又切割高雄！臉書社群「高雄好過日」檢視文章後評析其論點「陳腔濫調」。

吳姓黨代表指出，對許多真正長期生活在高雄的人而言，心裡其實一直疑問高雄的交通，真因此變得更好了嗎？並解析高雄用平面輕軌補足原本環狀捷運的功能，代價不只是「看起來比較慢」，而是整體交通效率下降。

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代表說，不少高雄人都有同樣感受，很多時候，公車、捷運，甚至騎機車，都比輕軌來得更快；回顧2018韓國瑜上任市長後曾一度主張暫停輕軌工程，後隨政治攻防與罷免事件，相關討論逐漸失焦，工程也重新恢復推進。

「高雄好過日」檢視文章內容，質疑其論述幾乎全憑感覺，少數論證是「高雄高度依賴汽機車移動」，這點「很難改變」，所以道路空間不宜分配給大眾運輸優先；過去已舉非常多實證，區別輕軌、捷運、火車屬於優勢區間完全不同的運具，且路面交通以大眾運輸優先，在市區也重新導入高效率平面大眾運輸與更多行人空間，扭轉獨尊私有載具的城市結構，這早是歐洲、日韓、澳洲，美加等先進國家城市規劃趨向。

針對「切割城市」的質疑，「高雄好過日」認為會讓「某結構」兩側通行等最久、行人最不想穿越的交通幹線，其實是立體化的國一等高、快速公路，其次是過寬道路；若回到「人本」尺度，輕軌反而有助於縫合城市，也提升城市友善性與可親近性。

「高雄好過日」抨擊作者作為在新竹連任的國民黨代表，想要選竹市議員的藍營新生代政客，竟然死抱汽機車優先思維，大開城市發展倒車，令人大開眼界；其文章還自稱「高雄生活成長」的地方工作者，易令人誤解。

高雄輕軌去年創下1333萬人次運量刷新紀錄，也超越原始設計，因為搭乘便利、不會塞車等因素，約來越多通學通勤族、銀髮族、就醫市民習慣搭乘輕軌。（記者王榮祥攝）

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