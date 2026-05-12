楊寶楨強調堅決參選中市議員到底 若黨不提名不排除5月底前退黨

楊寶楨（右）表示堅決參選中市議員到底，若黨中央未提名，不排除5月底前退黨參選。（江和樹提供）

民眾黨前新竹市政府美女發言人楊寶楨有意參選台中市東南區市議員，一直希望黨中央能徵召她參選，不過，目前黨中央並未有任何徵召動作，因此傳出楊寶楨有意退黨參選，楊寶楨今天證實，她會在這1、2天跟台中市黨部再談談黨的立場，若黨確定不提名，會在5月底前決定是否退黨，但是她一定會參選到底。

楊寶楨要參選中市東南區市議員的傳聞已久，日前跟民眾黨台中市議員江和樹一同上直播節目，正式表態希望透過黨的徵召參選東南區市議員。

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不過，她一直未得到黨中央回應，中市黨部主委陳清龍日前就建議，楊寶楨可直接跟黨中央反映徵召，也可以跟市黨部申請表達參選，屆時市黨部就會開放受理登記，若只有楊寶楨登記，就會依提名辦法機制來處理。

楊寶楨表示，她將會這兩天至市黨部了解狀況，了解黨的提名作業，若是黨確定不提名她，她不排除在5月底前退黨，而且強調，她堅決參選到底。

至於為何選擇東南區？她表示，因為其他地區民眾黨已有提名，即使退黨，還是對民眾黨有情，也不想跟民眾黨的參選人對決。

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