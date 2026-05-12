川習會將談對台軍售議題 吳靜怡批藍白弱化國防增加中共籌碼

吳靜怡指出，世界正緊張地看著台灣，台灣卻在最關鍵的時刻用砍軍購預算，並批鄭麗文、黃國昌在川習會前夕弱化國防，換來的絕對不是和平，而是親手葬送了我們選擇民主自由的權利。（資料照）

美國總統川普（Donald Trump）本週將與中國國家主席習近平會晤，在「川習會」上雙方將討論台灣議題，川普透露將提及對台軍售。媒體人吳靜怡指出，世界正緊張地看著台灣，台灣卻在最關鍵的時刻用砍軍購預算，她也強調，政治可以有立場，但國安不能有縫隙，並批鄭麗文、黃國昌在川習會前夕弱化國防，換來的絕對不是和平，而是親手葬送了我們選擇民主自由的權利。

吳靜怡在臉書發文指出，川普親口證實，台灣軍售正式登上川習交易桌！世界正在擔心台灣安全，台灣卻還在砍軍購？世界正在緊張地看著台灣，而台灣，卻在最關鍵的時刻用砍軍購預算，親手自廢武功。

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吳靜怡表示，再過不到48小時，川普與習近平即將在5月14日（星期四）於北京展開高峰會，這場「川習會」尚未開幕，川普就已經在白宮橢圓形辦公室投下讓印太局勢劇烈震盪的震撼彈，川普對著國際媒體親口證實：「我會跟習主席討論對台軍售。習主席希望我們不要賣，我會進行討論。」

吳靜怡直言「這不是一般的對話，這是台灣安全被正式標價的警訊」。她也質疑，就在川普準備與習近平交手的當下，台灣內部的藍白陣營卻在演哪齣？鄭麗文、黃國昌帶頭大砍軍購預算，甚至連攸關國防自主的本土武器研製項目也慘遭毒手，當預算被砍到剩六折，這對國際釋放了什麼訊號？這是在告訴世界：「台灣自己都不想認真防衛。」

吳靜怡分析，川普是個精明的商人，如果台灣連防衛自己的「真金白銀」都捨不得出、連內部共識都達成不了，他憑什麼為你得罪中國？當藍白立委聯手削弱國防實力時，你們不只是在審預算，你們是在親手把台灣送上習近平的談判桌，增加中共的籌碼。

吳靜怡批評，在立法院玩杯葛、玩政治算計，甚至透過刪減軍費來向對岸「表態」，這不叫監督，這是對中華民國台灣未來的集體背叛！如果我們不展現「願意為自由付出代價」的決心，就算美國想挺，也會懷疑台灣到底值不值得投資。

吳靜怡強調，國防部必須立即啟動補救機制，重新爭取那些被刪除的關鍵經費，我們必須讓全世界看到台灣上下一心，川普在談判桌上才會有底氣，請記住，當獵人與老虎正在談判肉要怎麼分時，最危險的永遠是那隻還在草叢裡內鬥、以為自己能置身事外的羔羊。

吳靜怡直言，鄭麗文、黃國昌手中的大刀砍向的不只是國防預算，更是台灣的生存意志，他們選擇在川習會前夕展現出弱化國防「自我躺平」的態度，換來的絕對不是和平，而是親手葬送了我們選擇民主自由的權利。

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