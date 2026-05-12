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    首頁 > 政治

    諷蔣萬安只學馬英九皮毛 周軒：滅鼠防治高雄都做的到，台北不知道？

    2026/05/12 11:09 即時新聞／綜合報導
    台北市近日鼠患頻傳，外界質疑蔣市府反應慢半拍，政治工作者周軒指出，早在馬英九擔任總統時，就已經修正作業原則，各縣市也依此原則監測，而「全國滅鼠週」雖在2015年停辦，但滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作，周軒質疑，連高雄市都做的到的事情，台北市不知道嗎？（資料照）

    台北市近日鼠患頻傳，外界質疑蔣市府反應慢半拍，政治工作者周軒指出，早在馬英九擔任總統時，就已經修正作業原則，各縣市也依此原則監測，而「全國滅鼠週」雖在2015年停辦，但滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作，周軒質疑，連高雄市都做的到的事情，台北市不知道嗎？（資料照）

    台北市近日鼠患頻傳，外界質疑蔣市府反應慢半拍，政治工作者周軒指出，早在馬英九擔任總統時，就已經修正作業原則，各縣市也依此原則監測，而「全國滅鼠週」雖在2015年停辦，但滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作，周軒質疑，連高雄市都做的到的事情，台北市不知道嗎？他也諷刺蔣萬安，「兩手一攤說我不會都是別人沒跟我講，結果原來是自己不認真不讀書，蔣萬安你離馬英九差的還真遠」。

    周軒在臉書發文指出，蔣萬安的台北市政府，從台北市出現鼠患開始，三句不離「中央」，最經典的是說沒有一個檢測的方法，要中央訂一下，地方才知道怎麼做。

    周軒直言，「講真的，蔣萬安這就是你不對了。我們都知道蔣萬安的形象過去在台北市也出現過，他的『致敬』對象就是馬英九。可是蔣萬安學馬英九，居然只學了一個皮毛」。

    周軒表示，根據資料顯示，2012年馬英九總統任內，就已經修正「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，過去各地方政府依此原則，皆已具備訂定計畫及監測調查鼠隻的實務經驗，台北市亦不例外。

    周軒提到，「全國滅鼠週」在2015年停辦，一樣是馬英九總統任內，滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作，台灣各縣市其實已有成熟且科學化的作業原則。

    周軒指出，大家一定問，真的嗎？台灣各縣市其實早就有監測老鼠的經驗？非常巧的，他們剛好找到了一份高雄市的資料，開宗明義寫著「高雄市家鼠防除工作執行計畫（子計畫）-家鼠防除密度調查實施計畫」。甚至連計算方式都給你了。「採用Zippin’s（吉平氏）捕捉去除法，將捕捉之鼠隻（錢鼠除外）加以統計，並將防除前、後測得之鼠隻密度計算防除百分率，以評估防治成效。」

    周軒質疑，高雄市都做的到的事情，台北市不知道嗎？高雄市都記得馬英九時代做的事情，怎麼台北市到你蔣萬安就忘記了呢？

    周軒也諷刺，「兩手一攤說我不會都是別人沒跟我講，結果原來是自己不認真不讀書，蔣萬安你離馬英九差的還真遠，拜託要學人家不要只學運動跟西裝，至少馬英九被罵被酸起碼還知道怎麼抓老鼠，多學學好嗎？ 」

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