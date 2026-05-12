民眾黨不提名就走人 楊寶楨：考慮「脫黨參選」

媒體消息指出，民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨指出，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，考慮「脫黨參選」。（照片取自楊寶楨臉書）

民眾黨陸續有黨員宣布退黨，引發外界關注，有媒體消息指出，民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨指出，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，考慮「脫黨參選」。她也提到，若民眾黨一味走向「藍白合」，恐流失部分選民。

民眾黨近期頻傳有黨員宣布退黨，包括南投縣議員簡千翔、民眾黨前發言人李有宜、原有意參選桃園市議員的「美女博士」曾妍潔，曾妍潔日前更稱黨內不能說諫言，還經常被威脅要送中評會，「霸凌自己講實話的黨內同袍，似乎只想逼人離開、退黨」，並指，「繼我之後，下一個不知道是不是『寶寶』」？

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據《品觀點》報導，楊寶楨表示，她身為2019年創黨黨員，原本從未考慮退黨一事，但針對大選提名，黨中央明顯有自己的布局規劃，加上目前台中市東南選區既未開放報名、也無徵召計畫，令她感受到被排除在外的現實，為此她坦言，脫黨獨立參選已是「考慮中的選項」，預計五月底前給出明確答覆。

楊寶楨也強調，此次考慮脫黨並非外界傳言中遭受霸凌所致，而是純粹基於選舉參選的現實考量。不過她也提到，有離開民眾黨的前同事傳來截圖，顯示側翼帳號知悉當事人私人身體狀況等高度內部資訊，質疑背後有黨內人士操控。楊寶楨也說，多名已離黨或遭邊緣化的老黨員傳訊給她表示「敢怒不敢言」。

楊寶楨也對民眾黨的走向表達擔憂，她認為現任黨中央採取精準投放資源策略，提名人數將縮減至2022年的約一半，若再一味走向藍白合，難以向年輕支持者說明與國民黨的差異，恐流失部分選民。

針對江和樹原本支持她之後卻又批評她「塑造被害形象、未勤於跑地方」，楊寶楨則表示尊重並表示先前有私下傳訊向對方致謝，認為江和樹的改口與黨內壓力有關。

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