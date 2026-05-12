違憲又如何！黃暐瀚曝現實：中華民國就是台灣

資深媒體人黃暐瀚直言，中華民國來台70多年，現實上只有台澎金馬才是中華民國。（歐新社資料照）

台灣早年推動國會全面改選、廢除國民大會等訴求，雖在當時被視為「違憲主張」，但最終因民意支持促成修憲。資深媒體人黃暐瀚11日表示，中華民國來台70多年已「台灣化」、「本土化」、「台澎金馬化」，現實上只有台澎金馬才是中華民國。他重申「台灣就是中華民國，中華民國就是台灣」，並強調在修憲完成前，仍應容許相關論述與主張。

黃暐瀚11日在臉書發布貼文稱，在1994年修憲之前，早在1986年民進黨成立，以及1990年野百合學運，主張「解散萬年國會」、「要求國會全面改選」、「廢除國民大會」的聲音，此起彼落。他指出，以當年的時空背景來看，全都是「違憲主張」。

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黃暐瀚說，儘管上述主張均違憲，卻受到民心支持，大勢所趨下前總統李登輝召開國是會議，促成「修憲」取代國民大會的功能，讓台澎金馬的中華民國公民，都可以「一人一票選總統」，證明人民才是國家權力的來源、人民才是國家制度的中心。

黃暐瀚強調，中華民國來台70多年，早已「台灣化」、「本土化」、「台澎金馬化」，建軍備戰也只在自保，並未計劃「反攻大陸」。他直言，「期待收復河山的國人朋友們」，也許得敦促政府增加眼前十倍軍備和軍力，才有討論空間。

黃暐瀚補充，上週他接受論壇邀稿撰寫「中華民國，是台灣」一文，已經完整傳達核心想法。「論憲法，整個神州大陸都是『中華民國』（包括外蒙古）；論現實，只有台澎金馬才能算是『中華民國』。」

文末，黃暐瀚再次重申，「台灣就是中華民國，中華民國就是台灣」。他認為，待民意有充足共識就應該修憲；但修憲完成之前，理當能夠論述主張。「憲法當然重要，但比憲法更重要的，是這塊土地上，2327萬的人民。」

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