國防特別條例公布 行政院拼月底前送出預算案解套海馬士

海馬士多管火箭系統發射車。（資料照）

總統府昨（11）日發布總統令，總統賴清德公布「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，行政院院長卓榮泰、國防部部長顧立雄副署，行政院力拼5月底前送出特別預算案，以便讓海馬士多管火箭系統的首期款，能依照「預算法」第84條的「因應情勢之緊急需要」先行動支預算。

海馬士多管火箭系統首期款約新台幣8億元，原支付日期為3月30日，美方後來同意展延至美方與合約商議約，5月31日為付款期限。

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知情人士表示，海馬士多管火箭系統5月31日就要付首期款，否則採購案就要作廢重來，國防部現已加緊趕編特別預算案，只要預算案送到立法院，就可依照「預算法」第84條規定，「因應情勢之緊急需要」先行動支預算，無須等到整個預算案三讀，過去防疫紓困特別條例也曾引用相關規定。

不過，他也說，根據國防特別條例三讀條文規定，行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，雖然立法院長韓國瑜17日才自歐洲返台，但如果在野黨願意配合，盡快排專報，行政院就可以很快送出預算案，海馬士頭期款就能如期繳付，但若在野黨刻意刁難，不讓預算案在月底前順利送出，海馬士未來恐凶多吉少。

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