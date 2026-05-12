為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨資深黨員要退黨參選 中市黨部：尊重

    2026/05/12 06:30 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨黨員要退黨參選中市議員，中市黨部表尊重。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨黨員要退黨參選中市議員，中市黨部表尊重。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部台中市議員提名34席，預計五月中旬受理市議員參選人登記，因為太平區國民黨提名兩席，提名現任的賴義鍠及黃佳恬，而有意參選的太平區議員的太平區中山里里長閻泰利表示要脫黨參選到底，此一立場是否會引發其他黨員連鎖效應？中市黨部副主委陳明振表示，「尊重」，提名34席已無多餘空間，一切以勝選為考量。

    事實上，太平的閻泰利因無法獲黨提名而退黨，外界已在觀察是否會產生效應，以太平而言，除了閻泰利，還有前黨部副主委張書華也有意願，還進行民調。

    此外，大里區提名兩席，提名現任市議員蘇伯興、林碧秀，而立仁里長鄭伯其也有意願，並質疑黨部保守提名，東南區提名兩席，提名現任市議員李中、林霈涵，但有政治素人周啟揚、林英成有意願。

    台中市閻泰利是第一個要脫黨參選的資深里長及黨員，一旦脫黨，是否會引發效應？

    對此，市黨部副主委陳明振表示，「尊重」，這是黨員的自由，黨部提名34席已是提名小組通過，不可能再增加，再增加就會分散票源，基於勝選考量，無法再增加提名席次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播