國民黨資深黨員要退黨參選 中市黨部：尊重

國民黨黨員要退黨參選中市議員，中市黨部表尊重。（記者蘇金鳳攝）

國民黨中市黨部台中市議員提名34席，預計五月中旬受理市議員參選人登記，因為太平區國民黨提名兩席，提名現任的賴義鍠及黃佳恬，而有意參選的太平區議員的太平區中山里里長閻泰利表示要脫黨參選到底，此一立場是否會引發其他黨員連鎖效應？中市黨部副主委陳明振表示，「尊重」，提名34席已無多餘空間，一切以勝選為考量。

事實上，太平的閻泰利因無法獲黨提名而退黨，外界已在觀察是否會產生效應，以太平而言，除了閻泰利，還有前黨部副主委張書華也有意願，還進行民調。

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此外，大里區提名兩席，提名現任市議員蘇伯興、林碧秀，而立仁里長鄭伯其也有意願，並質疑黨部保守提名，東南區提名兩席，提名現任市議員李中、林霈涵，但有政治素人周啟揚、林英成有意願。

台中市閻泰利是第一個要脫黨參選的資深里長及黨員，一旦脫黨，是否會引發效應？

對此，市黨部副主委陳明振表示，「尊重」，這是黨員的自由，黨部提名34席已是提名小組通過，不可能再增加，再增加就會分散票源，基於勝選考量，無法再增加提名席次。

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