南投縣府行政大樓 議員批洽公如走迷宮

南投縣政府行政大樓係921地震後興建，分A、B、C三棟。（記者張協昇攝）

南投縣政府行政大樓，是在921大地震後興建，分為A、B、C三棟，惟議員林芳伃批評縣府行政大樓動線規劃與各局處位置指引標示不清楚，進入縣府如同走進迷宮，質疑連經常到縣府的議員都很難找到洽公單位，更何況是一般民眾，希望縣府改善。

林芳伃表示，她身為議員，經常要到縣府洽公，但往往進到行政大樓，就像走迷宮一樣，更不要說一般的民眾，是不是能夠清楚知道洽公的地點在哪裡?恐怕都要經過一問 二問 三問，才能夠找到洽公單位。

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林芳伃強調，行政大樓建築本身動線結構雖已無法改變，但至少各局處的指引要清楚，讓民眾知道目前所處的位置點在哪裡，要找的局處在哪裡，如果有單位辦公室調整，包括縣府網頁也應一併即時更新，讓民眾洽公時能更加方便。

縣府表示，縣府行政大樓是在921大地震後興建，當時整體空間與動線規劃可能比較倉促，目前正在進行行政大樓指引標示牌整體改善工程招標，但因縣府正規劃成立新單位，辦公室可能需要重新配置，標示也要再做調整，會盡快改善標示問題。

議員林芳伃認為南投縣政府行政大樓動線標示不清，如同走迷宮。（記者張協昇攝）

南投縣政府行政大樓在每一層樓電梯口設有指引牌。（記者張協昇攝）

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