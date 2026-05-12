立院通過7800億版本軍購特別條例 碳基科技執行長分析受影響產業

碳基科技執行長游沛文指出，公司近年已提前布局軍民通用無人化平台，除國防應用外，也持續發展海洋、能源、巡檢、物流、救災及國際安全等市場。（游沛文提供）

立法院八日三讀通過通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列七千八百億元版本，總統賴清德十一日發布總統令並公布。對此，北部也有設點的軍用無人機大廠碳基科技執行長游沛文表示，規模較大的企業通常會同步布局多元市場，因此相對具備較高的風險分散能力，然對許多中小型無人機廠商來說，若過度仰賴軍購與國防專案，這次預算與採購節奏的調整，確實可能帶來不小衝擊，受到影響的還有近年積極轉型投入無人機、無人艇供應鏈的精密加工等相關產業。

碳基科技表示，未來部分無人機與無人艇採購模式，可能改以年度預算分期執行，整體建案速度及規模，將與原先特別預算規劃有所差異，但相關營收並非消失，而是時程和採購節奏可能延後與分散。

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游沛文指出，公司近年已提前布局軍民通用無人化平台，除國防應用外，也持續發展海洋、能源、巡檢、物流、救災及國際安全等市場，降低單一軍工市場波動風險。外銷方面，目前已針對日本、東歐、東南亞等市場推動合作與接單，持續拓展消耗型無人機、多軸巡檢機、零組件及戰術無人艇等產品線。

她說明，目前包括高速無人載具、無人艇（USV）、消耗型無人機、中大型多軸機、長航時VTOL平台及各型軍民通用無人載具，皆已進入不同階段測試、驗證與客戶對接流程，並且持續推動後續量產與出口規劃。五月預計簽訂國際訂單，初估每年至少可挹注數千萬元營收，今年也將有多項海外合作與國際訂單陸續簽約、生產與交付。

碳基科技透露，為因應後續量產、測試及國際訂單需求，目前同步推動新廠房購置與產線擴建計畫，強調公司中長期發展方向並未改變，持續朝「國內專案＋國際外銷＋軍民雙用市場」三軸並進模式發展。

不過，游沛文也示警，規模較大的企業通常會同步布局多元市場，包括外銷、代工製造、軍民雙用應用及其他產業場景，因此相對具備較高的風險分散能力，但對許多中小型無人機廠商而言，若是過度仰賴軍購與國防專案，這次預算與採購節奏的調整，確實可能帶來不小衝擊。

她分析，受到波及的不只是無人機廠商本身，還包括近年積極轉型投入無人機、無人艇供應鏈的精密加工、車載電子、電子元件、通訊、材料及工具機等相關產業。許多業者前期已投入大量資金、人力與設備，如果市場需求與採購時程放緩，產業成長動能恐將受到影響，部分中小企業甚至可能面臨更沉重的資金與營運壓力。

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