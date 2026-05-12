無人機預算被刪！南部研發商：現在是台灣發展無人機大好時機

國防預算特別條例中的無人機項目被刪，南部業者覺得可惜又無奈。圖為高市消防局在議會示範無人機操作。（資料照、記者王榮祥攝）

國防特別條例無人機項目被刪！南部某家長期投入無人機研發的科技企業指出，台灣此刻正是發展無人機大好時機，相關預算被刪真的可惜、令人無奈。

不具名業者指出，其實台灣各界應該都認同發展無人機科技，即使站在監督立場看，相關預算確實可能有部分會被浪費，成為民代刪預算理由，但至少仍有相當比例經費能發揮效益，如果全刪就連一點機會都沒有，全刪就是不對。

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業者對預算被砍感到無奈、覺得相當可惜，卻也同時提到主管機關對無人機的諸多限制與保守思維，導致業者在研發、設計時須耗費極大力氣；建議政府應全面盤點與檢視，投注資源時才能減少虛耗，在與民代與民眾溝通時也更有底氣。

業者舉例，花錢引進1部20萬元的高規格無人機，結果仍須搭配一組「雲台」，然而以現在非紅產業的標準，雲台如果不買中國製的、需採購台灣產製，光是雲台的價格極可能比無人機還貴，這就是現今許多業者面臨的困境。

業者分析，中國無人機發展已領先台灣許多，但台灣還有機會，呼籲政府、民代應認真思考這方向，如果政府能挹注資源，加上無人機相關法規面的盤整升級，相信台灣的科技條件，絕對能建構完備的無人機產業鏈。

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