川習會倒數 美前高官：不太可能拿台灣當交易籌碼

美國總統川普即將訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。（路透檔案照）

美國總統川普即將訪問中國，外界擔心他是否會為了交換其他利益，而減少對台灣的支持。曾在川普與拜登政府處理東亞事務的前白宮國家安全會議（NSC）及國務院高階官員凱根（Edgard Kagan）指出，雖然川普以其交易性格聞名，但他的政府並未將美中關係中困難的部分，視為可以交易的「可替代」議題。

「川普不會犧牲美在台利益」

美聯社11日報導，曾擔任美國駐馬來西亞大使、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國研究主任的凱根表示，根據他與川普開會的經驗，他認為川普對如何使用籌碼，有極為敏銳的直覺，因此不太可能為了得到其他東西，而犧牲美國在台灣的利益。

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川普去年12月批准一項110億美元的對台軍售案，這是對台有史以來最大規模的武器銷售，但至今尚未推進交付，川普甚至聲稱他已與中國國家主席習近平討論過這項軍售。他曾抱怨台灣「偷走」美國的半導體產業，並要求台灣向美國支付「保護費」。

中方已暗示，打算讓台灣成為本週「川習會」的核心議題。根據中國外交部的聲明，中國外長王毅與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話時，主動提及台灣，並敦促美國在對台政策上「做出正確選擇」，以維護兩國之間的「穩定」。

但魯比歐強調，美國的政策沒有改變。他8日在羅馬表示：「我們不希望看到局勢發生任何被強迫或脅迫的改變。」這「將破壞世界的穩定」。他說，台灣不會是「我們此行的重點，但肯定會是討論的議題之一。」

白宮官員強調，川普去年11月也批准價值3.3億美元的軍機零件軍售，其第二任期首年批准的對台軍售總額，已超越民主黨籍總統拜登（Joe Biden）在位4年批准的約84億美元。

台灣一直承受來自川普政府要求增加國防支出的壓力。台灣立法院8日打破僵局，通過250億美元的軍購案，遠低於台灣總統賴清德去年提出的400億美元提案。一名依據白宮規定要求匿名的川普政府高階官員表示，台灣國會未能全額支持賴清德的提案，令人感到失望。

川普2月打破長期政策 與習近平商議對台軍售

分析人士表示，川普已經展現模糊傳統外交界線的意願，習近平可能會試圖說服他，透過限制美國對台軍售，或非正式地限制美國重要官員訪台，來鬆動與台灣的關係。今年2月，川普暗示他打破美國的長期政策，就對台軍售議題與習近平商議。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員金沛雅（Patricia Kim）說，即使沒有宣告性政策發生正式轉變的戲劇性場面，川普仍有發表脫稿言論的風險，因為他未必是一個能體會長期政策語言微妙之處的人。

台灣大學政治系教授南樂（Lev Nachman）表示，川普至少了解台灣在美國經濟成長中扮演的角色，因此他認為，「這是一線希望，讓我們相信對台政策不會發生任何劇烈的改變。」

南樂說：「我認為台灣能期待的最佳劇本，就是台灣沒有被公開談論，或者至少是在最小的程度上被提及。」

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