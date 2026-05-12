遲遲不處理區桂芝 張雅琴怒轟母校：北一女找不到好老師嗎？

張雅琴砲轟區桂芝。（翻攝自臉書）

北一女教師區桂芝近日接受訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發輿論撻伐。被網友封為「女戰神」的年代新聞台當家主播張雅琴也跳出來砲轟，並質問母校北一女中「找不到好的老師來教嗎？」

區桂芝的舔共賣台言論延燒，張雅琴在主播台開砲的影片在網上掀起熱議。張雅琴怒斥，區桂芝多次因為爭議言論讓北一女中陷入輿論風暴，到現在還留著這號人物到底是在幹什麼？「我身為校友我真的覺得非常不齒！當然區桂芝不是北一女畢業的，她是在北一女教書，北一女找不到好的老師來教嗎？」

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張雅琴繼續痛罵：「身為教職公務人員，妳可以這樣子一天到晚唱衰台灣，大放厥詞嗎？北一女的校友們，大家都覺得超丟臉的妳知道嗎！妳可以有妳的政治立場，但妳不可以扛著北一女的招牌到處去說。如果區桂芝想當中國人，妳現在就可以移民過去啊！妳幹嘛賴在台灣？拜託！區桂芝就是靠北一女的光環，離開北一女，中國誰理妳啊！這整個事情讓我覺得噁心至極啊！」

網友們看了直呼痛快，「台灣最大的敵人不是中國，而是生活在台灣的那些中國走狗」、「討論這一隻畜生，真的是浪費雅琴姐的時間！」、「至少學校應該公開來表達意見，這學校難道不用處理嗎？讓人不解」、「這個不是匪諜，什麼才是匪諜？」、「有這種老師在北一女，我覺得讀北一女都超丟臉的」、「討論多久了，北一女校長還是無動於衷，誤台灣子弟們」、「士大夫無恥，是為國恥，這樣的老師，適合教職嗎？」

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