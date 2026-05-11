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    首頁 > 政治

    淡江大橋通車祈福未邀新北市府 正妹議員：令人心寒

    2026/05/11 23:59 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨議員江怡臻。（圖由江怡臻提供）

    國民黨議員江怡臻。（圖由江怡臻提供）

    淡江大橋將於明天（12日）通車，國民黨新北市議員江怡臻今晚指出，這座等待了30多年的地標，本該是全台灣、全雙北人共同歡慶的喜事，但令人心寒的是，交通部在最重要的揭牌儀式上，竟然「選擇性遺忘」了出錢、出人、出力、更出地的新北市府，明天典禮只有淡水、八里區長受邀出席，她質疑，新北市府在交通部眼中，只是「提款機」嗎？

    公路局明早10點20分在淡江大橋橋管中心舉辦「淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福」儀式；江怡臻表示，淡江大橋總建設經費高達200多億元，其中新北市府負擔超過70億元，甚至當工程因國際競圖導致經費暴增57億元時，新北市也是二話不說，同意共同分擔增加的經費。「我們出錢出得乾脆，交通部收錢也收得很順手，怎麼到了剪綵慶賀時，新北市就被消失？」

    她也說，最近民眾反應人行道風切聲噪音干擾睡眠、機車道過窄等問題，這些規劃上的瑕疵，中央政府與綠委們卻集體噤聲，等到通車典禮，才趕緊把布條拉起來，把這30年的努力全寫成中央的功勞，她強調，淡江大橋是無數基層工程人員與中央、地方，跨黨派、跨屆期政府共同成就的結晶，交通部這種排除異己、獨攬功勞的作風，不僅格局狹隘，更是對新北市民最大的不尊重。

    本報報導，交通部公路局澄清，通車活動已於9日辦理完畢，明天是由公路局辦理簡單祈福後就開放通車，未再邀請相關機關、首長與民代出席參加。

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