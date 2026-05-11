國民黨潮州鎮長周品全賣官案 監院13監委全票彈劾！

周品全。（記者陳彥廷攝）

國民黨籍的屏東縣潮州鎮長周品全，先前涉入總統參選人郭台銘購買連署書案遭關押多月，後又因濫用其對該鎮公所清潔隊員人事進用及核定權限，不法收取賄款達390萬元，監察院於5月5日審查通過監察委員蔡崇義、陳景峻、郭文東提案，全案移送懲戒法院審理，今天監察院公告彈劾案文及其審查決定書，13名監委全數通過彈劾。

彈劾案文指出，周品全為屏東縣潮州鎮第18、19屆鎮長，卻未能公正無私、誠信清廉，依據法令執行職務，反而濫用其職務權限，收取民眾賄款，作為錄取該鎮清潔隊員的對價，7次清潔隊員甄選案總計收受賄賂達390萬元（含嗣後退回15萬元）。上開不法情節，已經被屏東地方檢察署以違反貪污治罪條例等規定提起公訴。

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監察院指出，周品全除觸犯貪污治罪條例所規定刑責外，亦違反公務員服務法第6條、第7條及公務員廉政倫理規範第4點等規定，導致民眾喪失對公務員職位的尊重與執行職務公正性的信賴，嚴重損害政府信譽，違失情節實屬重大，構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。

蔡崇義、陳景峻、郭文東提案提案彈劾，審查委員包括，林文程、王幼玲、王美玉、葉大華、趙永清、林郁容、張菊芳、范巽綠、田秋堇、紀惠容、蕭自佑、王麗珍、鴻義章等全數同意成立彈劾案，今公告彈劾案文及其審查決定書，將周品全移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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