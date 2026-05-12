舔共北一女師當初怎麼爆紅的？ 他揭露國共協力「區桂芝模式」！

北一女師區桂芝。（資料照）

北一女教師區桂芝近日接受訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發輿論砲轟。台灣青年民主協會理事張育萌回顧區桂芝爆紅的過程，揭露極度危險、國共協力的「區桂芝模式」。

張育萌11日晚間在臉書發文，「北一女的區桂芝老師，主張零軍購，再紅了一次，但真正讓我害怕的是，『區桂芝』極度危險的國共協力模式。請回憶一下，你第一次聽過區桂芝，是什麼時候？區桂芝已經63歲，照理來說，根本已經準備退休。照她自己的說法，她從30歲就當上國文老師，但這30多年來，區桂芝從來沒有如今這麼大的話語權。」

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「我的意思是，區桂芝從來不是什麼網紅，她一夕竄紅，就是在上次總統大選前，出席一場批評『108課綱』的記者會，發表驚天動地的『無恥課綱』言論，批評刪除顧炎武的〈廉恥〉，會讓學生無法認識『士大夫之無恥是謂國恥』。每天記者會這麼多，但偏偏就是區桂芝發言完後，她的言論被剪成大量『短視頻』（短影音）。記者會結束後，從百度到抖音，區桂芝『痛罵108課綱無恥台獨課綱』在對岸的社群網站上大量傳播。」

他接著說：「我也罵過108課綱，好多我的戰友們，還每年辦課綱論壇，為什麼老共不剪接我們的『短視頻』（短影音）？答案很清楚。因為老共根本不在乎108課綱，它要的只是『敘事』。其實，區桂芝爆紅的記者會，舉辦的單位叫『歷史教育新三自運動協會』。這個運動的發起人，投書到《海峽評論》，早就宣誓要『讓偉大的五千年中國歷史與文明，常在這塊寶島上，再度發光發熱』！這個《海峽評論》也沒有要演，創刊宗旨就寫『兩岸整合，祖國統一』、『復興中華，世界和平』。」

「這就是一條龍的輿論產業鏈。區桂芝可以撇清、主張，對岸怎麼剪接她的言論，跟她無關。但也正因如此，你只要借到立法院會議室，講一段極端的統派言論，記者會直播錄影，就算只是極端少數群體，中共還是可以無限播送這段畫面。」

張育萌繼續說道：「我認為，更恐怖的是第二步——透過國民黨之力，讓這樣的極端少數進入體制。2024年，教育部要組成審議課綱的委員會。但這個委員會的名單，必須由立法院各黨依照席次比例推舉代表，組成『課審會委員審查會』來審查。抓住這個機會，國民黨推薦了區桂芝，就在區桂芝爆紅後一年。區桂芝的身分，是北一女的老師。若不是她靠媒體極端言論累積的話語權，請問全國這麼多勤勤懇懇的老師，為什麼不推薦其他人，怎麼會輪到區桂芝？」

「我有直接掌握到，區桂芝在審查委員會上的發言。討論到AI趨勢，要把AI納入課綱當然沒問題。但連這她都要扯，如果學生的『品德、文化、語文等人文素養教育不足，將來學生訓練出來的AI會是什麼樣子？』天馬行空地批評，學生們品德修養的課被拿掉了，專業再好也沒用。我沒上過區桂芝的課，也許她教得很好。但在全國課綱的委員審查會上，這樣的發言有沒有專業性，絕對可受公評。」

「連民眾黨，都是推薦柯文哲任內的教育局長曾燦金。我再問一次，國民黨推薦區桂芝，讓她進入體制的理由，如果不是『專業能力』，那到底是什麼？事實上，國民黨還偷偷抽換過推薦名單。國民兩黨都可以各推薦7位委員，國民黨自己本來推薦的不滿意，所以又改了一次，導致開會時間也要延後。但怎麼推薦，都有區桂芝，教育的百年大計，影響台灣世世代代的課綱，要交由這樣的人，來決定審查課綱的委員。」

張育萌表示，「從那之後，區桂芝不單純只是『北一女老師』，她不只有話語權，而且進入體制，實際握有權力，這樣的人說出的話，當然更容易被放大、再放大。2024年12月，區桂芝指控課綱就是要『滅台的最後一哩路』。去年，區桂芝直接接受央視採訪，批評賴清德說中國是『境外敵對勢力』，被民眾檢舉。搞到北一女校長聲明，禁止校內教職員接受中共官媒採訪，還直接挑明舉例央視。」

「區桂芝很聰明，北一女的禁令出來後，這次，她是上統派退將張延廷的網路節目。她在節目上大談主張零軍購，因為『只要承認台灣人就是中國人就會有和平』——訪談結束後，央視所屬的新媒體『日月譚天』再把節目剪成短影片，用同樣策略大內宣。這樣，央視既得到區桂芝跟中共一樣的敘事，區桂芝又沒有踩到『接受央視採訪』的紅線。」

最後張育萌直言，「『區桂芝模式』已經不是什麼言論自由的問題，現在的統戰協力，是中共先在台灣找到少數極端敘事，透過短影音、媒體操作，形塑成『民間真實聲音』。國民黨再透過政治資源，把這樣的『極端少數聲音』送進制度。這樣的公共決策品質，絕對會差得離譜，但國民黨不在乎，因為現在的國民黨，只要能站在民進黨的對立面、讓執政黨難做事，什麼都可以犧牲。最後，中共再回頭擷取這些極端的『台灣人』發言，當作內外宣傳的政治素材。當中共發現，自己從來無法說服所有台灣人。那就只要把少數最極端、最親中的聲音，送進制度核心，這樣就夠了。」

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