蘇巧慧與大學生暢聊城市願景 翻出26年前與先生龍男在貢寮青澀合照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚與大學生座談，翻出26年前她（左）與先生龍男（右）在「貢寮國際海洋音樂祭」的青澀合照。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席台北大學公共行政暨政策學系系學會舉辦的「政治實務名人講座」，蘇巧慧和青年學子暢聊新北的城市變遷和未來願景，她還翻出26年前她與先生龍男·以撒克·凡亞思在「貢寮國際海洋音樂祭」的合照，與學生回顧當年的青春記憶，她邀請年輕朋友一起加入改變新北的行列，「有大家的參與，新北就會不一樣」。

蘇巧慧在講座中翻出26年前她和龍男在「貢寮國際海洋音樂祭」的合照，她回憶，當年貢寮海祭不僅成功翻轉台北縣民對貢寮地區的印象，更成為北台灣重要的流行音樂表演平台，匯聚各方優秀人才，讓原本平凡的海灘變身為在地商機，更成為無數年輕人的珍貴記憶。

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她也分享「四大青年支持政見」，其中，針對青年身心支持的「心理健康支持3加3方案」，精準回應學生們在座談後提出面對未來不確定性的焦慮，廣獲學生好評。

蘇巧慧提到，台北大學所在的北大特區，過去曾是一片荒煙蔓草，「草都長得比人高」，時任縣長蘇貞昌推動都市計畫，讓荒煙蔓草成為現在的大學城。她說，治理城市不僅需要能夠延續好的政策與建設進度，更要「運用新方法、解決老問題」如同過去台北縣府為了提升中和、永和地區醫療量能，用愚公移山的方法，把原本的饅頭山變成雙和醫院，而土方則成為現在新北市美術館所在的三鶯新生地。

她說，她在新北服務的十年來，也是持續運用新方法、解決老問題，包括打通大漢溪左岸堤外便道、為樹林高地成功延伸自來水管，以及成功推動「公共借閱權」等。

蘇巧慧表示，未來她也期盼用創新做法「讓新北的衛星變繁星」，針對新北綿延的海岸線，她提出可以由外而內，透過建設路廊、活化場館，結合地方現有資源，創造在地不可取代的觀光價值，讓北海岸成為全國最漂亮的皇冠。她也將透過連結路網，讓新北豐富的山林資源變得更加容易親近，同時結合新北礦業、老街、茶葉等在地特色，「讓新北山城的鑽石再次閃耀」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）翻出26年前她和龍男在「貢寮國際海洋音樂祭」的合照。她說，當年貢寮海祭不僅成功翻轉台北縣民對貢寮的印象，更成為北台灣重要的流行音樂表演平台。（蘇巧慧辦公室提供）

台北大學學生向民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）提出諸多有關大學生租屋、實習、心理健康支持等建議。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右方持麥克風）與台北大學學生座談，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。（蘇巧慧辦公室提供）

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